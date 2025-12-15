14 декабря в Берлине состоялись переговоры между делегациями Украины и США, которые длились более пяти часов. Несмотря на заявления американской стороны о прогрессе в мирном процессе, эксперты сомневаются, что встреча станет прорывной. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что результаты берлинских переговоров вряд ли будут существенными. По его словам, переговоры больше выглядят как отвлечение внимания от глобальных процессов, чем реальная возможность достичь договоренностей.

Фото: из открытых источников

Встречи продолжатся 15 декабря с участием европейских лидеров, но пока трудно ожидать конкретных решений. Усс подчеркнул, что Россия не планирует прекращать военные действия, а Украина не готова соглашаться на условия, предложенные агрессором.

Последние заявления российской стороны касались возможного отвода оккупационных войск из демилитаризованных районов Донбасса. При этом, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, на этих территориях останутся представители Росгвардии и полиции для поддержки "порядка".

Иван Усс отметил, что Украина может зеркально ответить: если российские войска будут отсутствовать, там могут остаться подразделения Национальной гвардии Украины, например "Азов". Такой шаг, по его прогнозу, вряд ли понравится России, но возможен как сигнал ответа на агрессию.

Эксперт также отметил слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что замораживание российских активов укрепляет субъектность ЕС в мировой политике. Несмотря на значительное внимание к событиям в Берлине, трудно говорить о конкретных результатах переговоров.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны Германии Борис Писториус выразил сдержанный скепсис по поводу реальной готовности кремлевского правителя Владимира Путина прекратить войну против Украины. Свою позицию он озвучил в эфире информационной программы ZDF heute journal, отметив, что подобные заявления со стороны Кремля уже звучали раньше и не приводили к ощутимым изменениям.