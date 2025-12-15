Мир в Украине: на мероприятии ошеломили прогнозом о сроках подписания соглашения

Переговоры по прекращению войны в Украине приобрели новое, решающее значение. По оценкам экспертов, заключить мирное соглашение можно до Рождества. Немецкое издание BILD отмечает активизацию давления США на Киев и участие спецпосланников президента Дональда Трампа в процессе.

В прошлом уикенде в Берлине прошли одни из самых напряженных переговоров с начала полномасштабного вторжения России. В столицу Германии прибыли спецпосланники Трампа — Мир Виткофф и Джаред Кушнер. Планируется, что 15 декабря они встретятся с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским для продления обсуждений.

По данным BILD, стороны прорабатывают сценарий, при котором прекращение боевых действий может быть достигнуто еще до праздников. Этап переговоров в Берлине считается переломным по поиску дипломатического решения конфликта.

Одним из показателей возможного прогресса есть участие высокопоставленных американских представителей. Издание отмечает, что Виткофф и Кушнер обычно привлекаются только тогда, когда стороны близки к согласованию ключевых договоренностей. Подобный подход применялся при переговорах на Ближнем Востоке.

Еще одним важным аспектом является усиление давления США на украинскую сторону. Белый дом требует сложных компромиссов, в то же время предлагая гарантии безопасности и финансовую поддержку для восстановления страны после войны. Аналитики отмечают, что президент Зеленский начал более осторожно формулировать заявления и даже допустил возможность проведения референдума по некоторым чувствительным вопросам, в том числе территориальным.

Как уже писали "Комментарии", 14 декабря в Берлине состоялись переговоры между делегациями Украины и США, продолжавшимися более пяти часов. Несмотря на заявления американской стороны о прогрессе в мирном процессе, эксперты сомневаются, что встреча станет прорывной. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс отметил, что результаты берлинских переговоров вряд ли будут существенными.