Мир в Україні ближче, ніж будь-коли раніше, але є нюанс

Перспективи завершення повномасштабної війни Росії проти України, як і раніше, залишаються туманними, незважаючи на активізацію міжнародної підтримки Києва та пожвавлення дипломатичних контактів. Про це пише директор Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень Гвендолін Сассе у колонці для The Guardian.

Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел

За її словами, численні зустрічі на високому рівні між Україною, США та європейськими країнами, а також періодичні контакти Вашингтона з Москвою не змінили ключову реальність: режиму припинення вогню не досягнуто, гарантії безпеки не узгоджені, а Росія не демонструє прагнення завершити війну.

Особливу увагу Сассе приділяє переговорам у Парижі, де було сформовано так звану "коаліцію охочих" із 35 держав. Незважаючи на широкий склад учасників, включаючи США та провідні європейські країни, реальні результати зустрічі виявилися розмитими. Мирні переговори фактично не розпочалися, а припинення вогню так і не погоджено.

Експерт наголошує, що готовність до компромісів поки що демонструє лише Україна. На цьому тлі Росія не лише не знизила інтенсивність бойових дій, а й посилила удари по українській енергетичній інфраструктурі, що, за оцінкою автора, є свідомою тактикою тиску на громадянське населення, особливо у зимовий період.

Підсумковий документ саміту Сассе називає скоріше декларацією про наміри. Він передбачає моніторинг припинення вогню під керівництвом США, подальшу підтримку ЗСУ, створення багатонаціональних сил та довгострокову оборонну співпрацю з Києвом. При цьому залишається незрозумілим, які дії вважатимуться порушенням перемир'я і якою буде відповідь союзників.

Головний висновок автора залишається незмінним: у 2025 році Кремль, як і раніше, не має політичної волі до серйозних переговорів, а результат війни може стати випробуванням для нового світового порядку, що формується.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін не дарма так переживає: який сигнал від США отримало оточення диктатора.



