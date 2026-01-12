Мир в Украине ближе, чем когда-либо ранее, но есть нюанс

Перспективы завершения полномасштабной войны России против Украины по-прежнему остаются туманными, несмотря на активизацию международной поддержки Киева и оживление дипломатических контактов. Об этом пишет директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Сассе в колонке для The Guardian.

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

По ее словам, многочисленные встречи на высоком уровне между Украиной, США и европейскими странами, а также периодические контакты Вашингтона с Москвой не изменили ключевую реальность: режим прекращения огня не достигнут, гарантии безопасности не согласованы, а Россия не демонстрирует стремления завершить войну.

Особое внимание Сассе уделяет переговорам в Париже, где была сформирована так называемая "коалиция желающих" из 35 государств. Несмотря на широкий состав участников, включая США и ведущие европейские страны, реальные результаты встречи оказались размытыми. Мирные переговоры фактически не начались, а прекращение огня так и не было согласовано.

Эксперт подчеркивает, что готовность к компромиссам пока демонстрирует лишь Украина. На этом фоне Россия не только не снизила интенсивность боевых действий, но и усилила удары по украинской энергетической инфраструктуре, что, по оценке автора, является сознательной тактикой давления на гражданское население, особенно в зимний период.

Итоговый документ саммита Сассе называет скорее декларацией о намерениях. Он предусматривает мониторинг прекращения огня под руководством США, дальнейшую поддержку ВСУ, создание многонациональных сил и долгосрочное оборонное сотрудничество с Киевом. При этом остается неясным, какие действия будут считаться нарушением перемирия и каким будет ответ союзников.

Главный вывод автора остается неизменным: в 2025 году у Кремля по-прежнему нет политической воли к серьезным переговорам, а исход войны может стать испытанием для формирующегося нового мирового порядка.

