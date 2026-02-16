logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мир по лінії фронту: у “Слузі народу” озвучили сценарій завершення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Мир по лінії фронту: у “Слузі народу” озвучили сценарій завершення війни

Виводу військ не буде, але переговори вже перейшли в предметну площину

16 лютого 2026, 15:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Оптимальним варіантом завершення війни для України може стати мирна угода по нинішній лінії зіткнення з міжнародною верифікацією припинення вогню. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив народний депутат від Слуга народу, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Мир по лінії фронту: у “Слузі народу” озвучили сценарій завершення війни

Федір Веніславський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключовими залишаються два питання — Донбас і контроль над Запорізька АЕС. 

Веніславський наголосив, що йдеться про можливе припинення вогню з подальшим переходом до дипломатичних переговорів за участі європейських та американських партнерів.

Політик стверджує, що в переговорному процесі з’явилася певна динаміка: російська сторона вже обговорює конкретні, а не декларативні позиції. Водночас Москва висуває ультимативні вимоги — зокрема щодо виведення українських військ із частини Донецької області.

Веніславський підкреслив, що такі умови є неприйнятними. За його словами, за чотири роки повномасштабної війни Росія змогла розширити контроль лише приблизно на 10% території області, і вимога повного відходу ЗСУ суперечить національним інтересам та Конституції України.

Серед можливих моделей обговорюється створення спеціальної економічної зони за умови симетричного відведення військ. Водночас депутат визнав, що наразі ситуація нагадує оперативно-тактичний глухий кут: жодна зі сторін не має ресурсів для кардинальної зміни ситуації на полі бою.

Таким чином, у владній фракції фактично допускають сценарій фіксації фронту як тимчасового компромісу – без поступок територіями, але з переходом конфлікту в політико-дипломатичну фазу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні готуються зміни у системі комплектування армії, спрямовані на зниження конфліктів навколо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції Слуга народу Федір Веніславський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини