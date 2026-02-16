Мир по лінії фронту: у “Слузі народу” озвучили сценарій завершення війни

Оптимальним варіантом завершення війни для України може стати мирна угода по нинішній лінії зіткнення з міжнародною верифікацією припинення вогню. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив народний депутат від Слуга народу, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Федір Веніславський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключовими залишаються два питання — Донбас і контроль над Запорізька АЕС.

Веніславський наголосив, що йдеться про можливе припинення вогню з подальшим переходом до дипломатичних переговорів за участі європейських та американських партнерів.

Політик стверджує, що в переговорному процесі з’явилася певна динаміка: російська сторона вже обговорює конкретні, а не декларативні позиції. Водночас Москва висуває ультимативні вимоги — зокрема щодо виведення українських військ із частини Донецької області.

Веніславський підкреслив, що такі умови є неприйнятними. За його словами, за чотири роки повномасштабної війни Росія змогла розширити контроль лише приблизно на 10% території області, і вимога повного відходу ЗСУ суперечить національним інтересам та Конституції України.

Серед можливих моделей обговорюється створення спеціальної економічної зони за умови симетричного відведення військ. Водночас депутат визнав, що наразі ситуація нагадує оперативно-тактичний глухий кут: жодна зі сторін не має ресурсів для кардинальної зміни ситуації на полі бою.

Таким чином, у владній фракції фактично допускають сценарій фіксації фронту як тимчасового компромісу – без поступок територіями, але з переходом конфлікту в політико-дипломатичну фазу.

