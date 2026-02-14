logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Більше терпіти конфлікти з ТЦК не можна: у Раді готують новий підхід до мобілізації
commentss НОВИНИ Всі новини

Більше терпіти конфлікти з ТЦК не можна: у Раді готують новий підхід до мобілізації

Влада робить ставку на контракти та кадрові зміни, щоб знизити напругу та посилити армію

14 лютого 2026, 10:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні готуються зміни у системі комплектування армії, спрямовані на зниження конфліктів навколо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції Слуга народу Федір Веніславський.

Більше терпіти конфлікти з ТЦК не можна: у Раді готують новий підхід до мобілізації

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

За його словами, завдання мінімізувати конфліктні ситуації поставлено президентом Володимиром Зеленським перед новим міністром оборони Михайлом Федоровим.

Веніславський зазначив, що більшість взаємодій між ТЦК та військовозобов'язаними проходять без інцидентів, проте окремі випадки набувають широкого суспільного резонансу.

Він наголосив, що такі ситуації активно використовуються Росією в інформаційній війні для дестабілізації українського суспільства. У відповідь Генеральний штаб посилює кадровий відбір, направляючи до ТЦК найбільш підготовлених та психологічно стійких військовослужбовців, багато з яких мають бойовий досвід.

Одним із ключових рішень може стати розширення контрактної служби. За словами депутата, багато військовослужбовців готові підписувати контракти від двох до п'яти років, що дасть їм фінансову стабільність, чіткі терміни служби та додаткові соціальні гарантії.

У Міністерстві оборони вже розробляють відповідні зміни разом із іншими відомствами, включаючи Мінфін, оскільки нові контракти передбачають додаткові виплати. Очікується, що найближчими місяцями ініціативи буде винесено на громадське обговорення та розгляд парламенту.

Влада розраховує, що перехід до більш прогнозованої та контрактної моделі дозволить знизити напругу в суспільстві та одночасно зміцнити обороноздатність країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Раді поставили крапку із питанням демобілізації.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/demobilizatsiya-tse-nonsens-nikoli-sviti-1770999576.html
Теги:

Новини

Всі новини