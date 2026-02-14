Більше терпіти конфлікти з ТЦК не можна: у Раді готують новий підхід до мобілізації

В Україні готуються зміни у системі комплектування армії, спрямовані на зниження конфліктів навколо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це заявив член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції Слуга народу Федір Веніславський.

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

За його словами, завдання мінімізувати конфліктні ситуації поставлено президентом Володимиром Зеленським перед новим міністром оборони Михайлом Федоровим.

Веніславський зазначив, що більшість взаємодій між ТЦК та військовозобов'язаними проходять без інцидентів, проте окремі випадки набувають широкого суспільного резонансу.

Він наголосив, що такі ситуації активно використовуються Росією в інформаційній війні для дестабілізації українського суспільства. У відповідь Генеральний штаб посилює кадровий відбір, направляючи до ТЦК найбільш підготовлених та психологічно стійких військовослужбовців, багато з яких мають бойовий досвід.

Одним із ключових рішень може стати розширення контрактної служби. За словами депутата, багато військовослужбовців готові підписувати контракти від двох до п'яти років, що дасть їм фінансову стабільність, чіткі терміни служби та додаткові соціальні гарантії.

У Міністерстві оборони вже розробляють відповідні зміни разом із іншими відомствами, включаючи Мінфін, оскільки нові контракти передбачають додаткові виплати. Очікується, що найближчими місяцями ініціативи буде винесено на громадське обговорення та розгляд парламенту.

Влада розраховує, що перехід до більш прогнозованої та контрактної моделі дозволить знизити напругу в суспільстві та одночасно зміцнити обороноздатність країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Раді поставили крапку із питанням демобілізації.



