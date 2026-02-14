Больше терпеть конфликты с ТЦК нельзя: в Раде готовят новый подход к мобилизации

В Украине готовятся изменения в системе комплектования армии, направленные на снижение конфликтов вокруг территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат фракции Слуга народа Федор Вениславский.

ТЦК. Фото: из открытых источников

По его словам, задача минимизировать конфликтные ситуации поставлена президентом Владимиром Зеленским перед новым министром обороны Михаилом Федоровым.

Вениславский отметил, что большинство взаимодействий между ТЦК и военнообязанными проходят без инцидентов, однако отдельные случаи получают широкий общественный резонанс.

Он подчеркнул, что такие ситуации активно используются Россией в информационной войне для дестабилизации украинского общества. В ответ Генеральный штаб усиливает кадровый отбор, направляя в ТЦК наиболее подготовленных и психологически устойчивых военнослужащих, многие из которых имеют боевой опыт.

Одним из ключевых решений может стать расширение контрактной службы. По словам депутата, многие военнослужащие готовы подписывать контракты сроком от двух до пяти лет, что даст им финансовую стабильность, четкие сроки службы и дополнительные социальные гарантии.

В Министерстве обороны уже разрабатывают соответствующие изменения совместно с другими ведомствами, включая Минфин, поскольку новые контракты предусматривают дополнительные выплаты. Ожидается, что в ближайшие месяцы инициативы будут вынесены на общественное обсуждение и рассмотрение парламента.

Власти рассчитывают, что переход к более прогнозируемой и контрактной модели позволит снизить напряжение в обществе и одновременно укрепить обороноспособность страны.

