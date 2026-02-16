Мир по линии фронта: в "Слуге народа" озвучили сценарий завершения войны

Оптимальным вариантом завершения войны может стать мирное соглашение по нынешней линии столкновения с международной верификацией прекращения огня. Об этом в интервью заявил народный депутат от Слуга народа, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

Федор Вениславский. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевыми остаются два вопроса – Донбасс и контроль над Запорожской АЭС.

Вениславский подчеркнул, что речь идет о возможном прекращении огня с последующим переходом к дипломатическим переговорам с участием европейских и американских партнеров.

Политик утверждает, что в переговорном процессе появилась некая динамика: российская сторона уже обсуждает конкретные, а не декларативные позиции. В то же время Москва выдвигает ультимативные требования — в частности, по выводу украинских войск из части Донецкой области.

Вениславский подчеркнул, что такие условия неприемлемы. По его словам, за четыре года полномасштабной войны Россия смогла расширить контроль лишь примерно на 10% территории области и требование полного ухода ВСУ противоречит национальным интересам и Конституции Украины.

Среди возможных моделей обсуждается создание специальной экономической зоны при условии симметричного отвода войск. В то же время депутат признал, что ситуация напоминает оперативно-тактический тупик: ни у одной из сторон нет ресурсов для кардинального изменения ситуации на поле боя.

Таким образом, во властной фракции фактически допускают сценарий фиксации фронта как временного компромисса – без уступок по территориям, но с переходом конфликта в политико-дипломатическую фазу.

