Мир може бути швидким: Арестович вразив новим прогнозом
Мир може бути швидким: Арестович вразив новим прогнозом

Росія не має можливості для швидкого прориву: Арестович заговорив про мир

19 травня 2026, 22:07
Кречмаровская Наталия

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що війна в Україні — регульований процес. Переговори, які за його словами, не припинялись ні на день, дозволили оминути крайні рішення та уникнути підвищення рівня ескалації.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

“Наразі сторони уперлися на територію Донецької області. І поки це питання не буде вирішено – гаряча фаза війни навряд чи закінчиться”, — пояснив він. 

За словами Арестовича, вирішитися він може декількома способами: 

  • Росія погоджується зупинити бойові дії по лінії розмежування, не захопивши всю Донецьку область; 

  • Україна погоджується вивести війська; 

  • РФ захоплює Донецьку область та зупиняє наступ, переходячи до мирного процесу.

“Перші два варіанти — найсильніший політичний удар для рішення зупинити війну в такий спосіб”, — зауважив він. 

Колишній радник пояснив, що в Росії не вистачає сил для швидкого захоплення Донецької області, адже мобілізаційна модель у Росії вичерпала себе. У РФ є бажаючі підписати контракт, однак така модель не дасть різкого збільшення війська для швидкого просування. 

“Тому варіантів продовження війни два: нова хвиля примусової мобілізації чи продовження повільного прогризання української оборони, яке може тривати місяці та роки”, — зауважив Арестович. 

Якщо Кремлю захопить усю Донецьку область, то за словами колишнього радника, то відкриється нове вікно для миру.

“Тоді Кремль знову стане перед вибором: продовжувати захоплення територій або піти на мир. Але в такому разі Путіну буде що пред'явити народу, елітам, партнерам. Над цим контуром переговорів триває переговорний процес між США та Китаєм”, — зазначив він. 

За його словами, Вашингтон і Пекін ухвалили рішення не воювати, знявши напругу навколо гарячих точок: Тайваню, Ірану, України.

“Не означає, що війна швидко закінчиться. Але це може означати не підвищення загрози ескалації — у тому числі через рішення Пекіна не допомагати Росії у війні проти України”, — пояснив Арестович.

До того ж, Кремлю доводиться рахуватися з позицією Китаю щодо незастосування ядерної зброї. 

Щодо візиту Путіна в Китай, то, за словами Арестовича, якщо сторони після переговорів будуть говорити про “ООНоцентричний мир” та багатополярність – це продовження того ж треку.

“Якщо ж прозвучать заяви про необхідність швидкого мирного рішення в Україні та Ірані, це означатиме, що трек почав повертатись у бік миру, який може наступити швидше”, — підсумував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Арестовича, може значно послабити Росію.




Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8081
