Мир може бути швидким: Арестович вразив новим прогнозом

Кречмаровская Наталия
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що війна в Україні — регульований процес. Переговори, які за його словами, не припинялись ні на день, дозволили оминути крайні рішення та уникнути підвищення рівня ескалації.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
За словами Арестовича, вирішитися він може декількома способами:
Росія погоджується зупинити бойові дії по лінії розмежування, не захопивши всю Донецьку область;
Україна погоджується вивести війська;
РФ захоплює Донецьку область та зупиняє наступ, переходячи до мирного процесу.
Колишній радник пояснив, що в Росії не вистачає сил для швидкого захоплення Донецької області, адже мобілізаційна модель у Росії вичерпала себе. У РФ є бажаючі підписати контракт, однак така модель не дасть різкого збільшення війська для швидкого просування.
Якщо Кремлю захопить усю Донецьку область, то за словами колишнього радника, то відкриється нове вікно для миру.
За його словами, Вашингтон і Пекін ухвалили рішення не воювати, знявши напругу навколо гарячих точок: Тайваню, Ірану, України.
До того ж, Кремлю доводиться рахуватися з позицією Китаю щодо незастосування ядерної зброї.
Щодо візиту Путіна в Китай, то, за словами Арестовича, якщо сторони після переговорів будуть говорити про “ООНоцентричний мир” та багатополярність – це продовження того ж треку.
