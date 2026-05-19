Мир може бути швидким: Арестович вразив новим прогнозом

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що війна в Україні — регульований процес. Переговори, які за його словами, не припинялись ні на день, дозволили оминути крайні рішення та уникнути підвищення рівня ескалації.

“Наразі сторони уперлися на територію Донецької області. І поки це питання не буде вирішено – гаряча фаза війни навряд чи закінчиться”, — пояснив він.

За словами Арестовича, вирішитися він може декількома способами:

Росія погоджується зупинити бойові дії по лінії розмежування, не захопивши всю Донецьку область;

Україна погоджується вивести війська;

РФ захоплює Донецьку область та зупиняє наступ, переходячи до мирного процесу.

“Перші два варіанти — найсильніший політичний удар для рішення зупинити війну в такий спосіб”, — зауважив він.

Колишній радник пояснив, що в Росії не вистачає сил для швидкого захоплення Донецької області, адже мобілізаційна модель у Росії вичерпала себе. У РФ є бажаючі підписати контракт, однак така модель не дасть різкого збільшення війська для швидкого просування.

“Тому варіантів продовження війни два: нова хвиля примусової мобілізації чи продовження повільного прогризання української оборони, яке може тривати місяці та роки”, — зауважив Арестович.

Якщо Кремлю захопить усю Донецьку область, то за словами колишнього радника, то відкриється нове вікно для миру.

“Тоді Кремль знову стане перед вибором: продовжувати захоплення територій або піти на мир. Але в такому разі Путіну буде що пред'явити народу, елітам, партнерам. Над цим контуром переговорів триває переговорний процес між США та Китаєм”, — зазначив він.

За його словами, Вашингтон і Пекін ухвалили рішення не воювати, знявши напругу навколо гарячих точок: Тайваню, Ірану, України.

“Не означає, що війна швидко закінчиться. Але це може означати не підвищення загрози ескалації — у тому числі через рішення Пекіна не допомагати Росії у війні проти України”, — пояснив Арестович.

До того ж, Кремлю доводиться рахуватися з позицією Китаю щодо незастосування ядерної зброї.

Щодо візиту Путіна в Китай, то, за словами Арестовича, якщо сторони після переговорів будуть говорити про “ООНоцентричний мир” та багатополярність – це продовження того ж треку.

“Якщо ж прозвучать заяви про необхідність швидкого мирного рішення в Україні та Ірані, це означатиме, що трек почав повертатись у бік миру, який може наступити швидше”, — підсумував він.

