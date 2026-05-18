Україна вже випереджає: Арестович розповів, що може значно послабити РФ

Повномасштабна війна Росії проти України триває п’ятий рік. Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що Україна вичерпала модель війни, що ґрунтується на радикальному націоналізмі. Росія, за його словами, вичерпала модель війни, засновану на безкарності.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

“Наступне інженерне рішення для України – поворот до солідарності: замість “ми — герої, а ви — пі****си”, перейти “всі разом працюємо на Україну”. Наступне політичне рішення для Росії — зміна суспільного договору: або “вставай страна огромная” — мобілізація та війна ще й з НАТО, або “вибачте, погарячкували”, мирна угода та послаблення всередині РФ. Війна триває”, — зазначив він.

За словами Арестовича, українці дуже хочуть додивитися на НПЗ, що горять, і на очманілу Москву. Кремль, зазначив він, дуже хоче дійти до моменту, коли він взагалі зможе обирати — взяти Донецьку область.

Українська солідарність, пояснив колишній радник, радикально посилює величину витрат для РФ у першому варіанті (аж до військової поразки), і ґрунтовно підштовхує до вибору другого варіанта (“ну так вийшло, забудемо старе”).

За його словами, Україна вклалася в технічні рішення і на один суспільно-історичний такт випереджає РФ.

“Україна на висхідному тренді, Росія — на низхідному. Такі великі такти вже змінювалися двічі за війну і ще нічого не вирішено. Війна це не “хто когось перестріляє”, а хто кого передумає”, — підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розповів Арестович про справу Єрмака та події, які відбуваються за лаштунками декорацій “єдності” в Україні.



