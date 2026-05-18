Україна вже випереджає: Арестович розповів, що може значно послабити РФ

Кречмаровская Наталия
Повномасштабна війна Росії проти України триває п’ятий рік. Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що Україна вичерпала модель війни, що ґрунтується на радикальному націоналізмі. Росія, за його словами, вичерпала модель війни, засновану на безкарності.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
За словами Арестовича, українці дуже хочуть додивитися на НПЗ, що горять, і на очманілу Москву. Кремль, зазначив він, дуже хоче дійти до моменту, коли він взагалі зможе обирати — взяти Донецьку область.
Українська солідарність, пояснив колишній радник, радикально посилює величину витрат для РФ у першому варіанті (аж до військової поразки), і ґрунтовно підштовхує до вибору другого варіанта (“ну так вийшло, забудемо старе”).
За його словами, Україна вклалася в технічні рішення і на один суспільно-історичний такт випереджає РФ.
