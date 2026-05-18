Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Украина уже опережает: Арестович рассказал, что может значительно ослабить РФ
Украина уже опережает: Арестович рассказал, что может значительно ослабить РФ

Бывший советник Офиса президента Арестович о проблемах Украины и России

18 мая 2026, 18:24
Кречмаровская Наталия

Полномасштабная война России против Украины длится пятый год. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что Украина исчерпала модель войны, основанную на радикальном национализме. Россия, по его словам, исчерпала модель войны, основанную на безнаказанности.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

"Следующее инженерное решение для Украины — поворот к солидарности: вместо "мы — герои, а вы — пи****сы", перейти "все вместе работаем на Украину". Следующее политическое решение для России — изменение общественного договора: или "вставай страна огромная" — мобилизация и война еще и с НАТО, или "простите, погорячились", мирное соглашение и ослабление внутри РФ. Война продолжается”, – отметил он.

По словам Арестовича, украинцы очень хотят досмотреть на горящие НПЗ и на ошалевшую Москву. Кремль, отметил он, очень хочет дойти до момента, когда он вообще сможет выбирать – взять Донецкую область.

Украинская солидарность, пояснил бывший советник, радикально усиливает величину расходов для РФ в первом варианте (вплоть до военного поражения), и основательно подталкивает к выбору второго варианта ("ну так получилось, забудем старое").

По его словам, Украина вложилась в технические решения и на один общественно-исторический такт опережает РФ.

"Украина на восходящем тренде, Россия — на нисходящем. Такие большие такты уже сменялись дважды за войну и еще ничего не решено. Война это не "кто кого-то перестреляет", а кто кого передумает", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что рассказал Арестович о деле Ермака и событиях, происходящих за кулисами декораций "единства" в Украине.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/8074
