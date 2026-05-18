Украина уже опережает: Арестович рассказал, что может значительно ослабить РФ

Кречмаровская Наталия
Полномасштабная война России против Украины длится пятый год. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что Украина исчерпала модель войны, основанную на радикальном национализме. Россия, по его словам, исчерпала модель войны, основанную на безнаказанности.
Алексей Арестович.
По словам Арестовича, украинцы очень хотят досмотреть на горящие НПЗ и на ошалевшую Москву. Кремль, отметил он, очень хочет дойти до момента, когда он вообще сможет выбирать – взять Донецкую область.
Украинская солидарность, пояснил бывший советник, радикально усиливает величину расходов для РФ в первом варианте (вплоть до военного поражения), и основательно подталкивает к выбору второго варианта ("ну так получилось, забудем старое").
По его словам, Украина вложилась в технические решения и на один общественно-исторический такт опережает РФ.
