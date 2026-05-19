Мир может быть быстрым: Арестович поразил новым прогнозом

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что война в Украине – регулируемый процесс. Переговоры, которые, по его словам, не прекращались ни на день, позволили обойти крайние решения и избежать повышения уровня эскалации.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

"В настоящее время стороны уперлись на территорию Донецкой области. И пока этот вопрос не будет решен — горячая фаза войны вряд ли закончится", — пояснил он.

По словам Арестовича, решиться он может несколькими способами:

Россия соглашается остановить боевые действия по линии разграничения, не захватив всю Донецкую область;

Украина соглашается вывести войска;

РФ захватывает Донецкую область и останавливает наступление, переходя в мирный процесс.

"Первые два варианта – сильнейший политический удар для решения остановить войну таким образом", — отметил он.

Бывший советник объяснил, что у России не хватает сил для быстрого захвата Донецкой области, ведь мобилизационная модель в России исчерпала себя. У РФ есть желающие подписать контракт, однако такая модель не даст резкого увеличения войска для быстрого продвижения.

"Поэтому вариантов продолжения войны два: новая волна принудительной мобилизации или продолжение медленного прогрызания украинской обороны, которое может занять месяцы и годы", — отметил Арестович.

Если Кремлю захватит всю Донецкую область, то, по словам бывшего советника, откроется новое окно для мира.

"Тогда Кремль снова предстанет перед выбором: продолжать захват территорий или уйти на мир. Но в таком случае Путину будет что предъявить народу, элитам, партнерам. Над этим контуром переговоров продолжается переговорный процесс между США и Китаем", — отметил он.

По его словам, Вашингтон и Пекин приняли решение не воевать, сняв напряжение вокруг горячих точек: Тайваня, Ирана, Украины.

"Не значит, что война скоро закончится. Но это может означать не повышение угрозы эскалации – в том числе из-за решения Пекина не помогать России в войне против Украины", – пояснил Арестович.

К тому же Кремлю приходится считаться с позицией Китая относительно неприменения ядерного оружия.

Что касается визита Путина в Китай, то, по словам Арестовича, если стороны после переговоров будут говорить об “ООНоцентрическом мире” и многополярности – это продолжение того же трека.

"Если же прозвучат заявления о необходимости быстрого мирного решения в Украине и Иране, это будет означать, что трек начал возвращаться в сторону мира, который может наступить быстрее", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Арестовича, может значительно ослабить Россию.



