Мир может быть быстрым: Арестович поразил новым прогнозом

Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что война в Украине – регулируемый процесс. Переговоры, которые, по его словам, не прекращались ни на день, позволили обойти крайние решения и избежать повышения уровня эскалации.
Алексей Арестович.
По словам Арестовича, решиться он может несколькими способами:
Россия соглашается остановить боевые действия по линии разграничения, не захватив всю Донецкую область;
Украина соглашается вывести войска;
РФ захватывает Донецкую область и останавливает наступление, переходя в мирный процесс.
Бывший советник объяснил, что у России не хватает сил для быстрого захвата Донецкой области, ведь мобилизационная модель в России исчерпала себя. У РФ есть желающие подписать контракт, однако такая модель не даст резкого увеличения войска для быстрого продвижения.
Если Кремлю захватит всю Донецкую область, то, по словам бывшего советника, откроется новое окно для мира.
По его словам, Вашингтон и Пекин приняли решение не воевать, сняв напряжение вокруг горячих точек: Тайваня, Ирана, Украины.
К тому же Кремлю приходится считаться с позицией Китая относительно неприменения ядерного оружия.
Что касается визита Путина в Китай, то, по словам Арестовича, если стороны после переговоров будут говорить об “ООНоцентрическом мире” и многополярности – это продолжение того же трека.
