Адміністрація Дональда Трампа активізувала тиск на Київ, прагнучи досягти завершення війни до початку літа. Про це повідомляє The New York Times. За даними видання, Вашингтон наполягає на поступках щодо Донбасу та проведенні виборів в Україні.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У такій ситуації Київ змушений балансувати між збереженням підтримки США та недопущенням рішень, які можуть коштувати територіальних втрат. Президент Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що тиск з боку США відчутніший, ніж щодо Москви. Водночас він наголошує: Україна має зробити все, аби зберегти залученість Вашингтона до переговорів.

За інформацією газети, Трамп не приховує наміру отримати політичні дивіденди від завершення війни. Однак раніше оголошені дедлайни вже неодноразово переносилися без суттєвих наслідків. Попри розбіжності, американські чиновники залишаються у процесі перемовин.

Народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що США нібито попереджають про можливий вихід із переговорів, якщо Київ не піде на компроміси, зокрема щодо виборів. За його словами, під час зустрічей в Абу-Дабі обговорювалася дата 15 травня, однак в умовах війни організувати голосування практично нереально.

Питання Донбасу залишається ключовим. Зеленський публічно заявив, що Володимир Путін нібито пропонував формулу: "Віддайте Донбас – і війна закінчиться". Водночас незрозуміло, який статус може отримати регіон – під контролем Росії чи за участі міжнародної адміністрації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — новий раунд переговорів Росії, США та України відбудеться 17-18 лютого в Женеві. Російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський. Про це розповів прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів риторика російської сторони стала більш нейтральною, технічною і професійною. Однак позиція офіційної Москви залишається категоричною. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий в інтерв’ю "24 Каналу".



