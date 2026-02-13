Администрация Дональда Трампа активизировала давление на Киев, стремясь достичь завершения войны к началу лета. Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, Вашингтон настаивает на уступках по Донбассу и проведении выборов в Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В такой ситуации Киев вынужден балансировать между сохранением поддержки США и недопущением решений, которые могут стоить территориальных потерь. Президент Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что давление со стороны США ощутимее, чем в отношении Москвы. В то же время он отмечает, что Украина должна сделать все, чтобы сохранить вовлеченность Вашингтона в переговоры.

По информации газеты, Трамп не скрывает намерения получить политические дивиденды от завершения войны. Однако ранее объявленные дедлайны уже не раз переносились без существенных последствий. Несмотря на разногласия, американские чиновники остаются в процессе переговоров.

Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что США якобы предупреждают о возможном выходе из переговоров, если Киев не пойдет на компромиссы, в частности, по выборам. По его словам, в ходе встречи в Абу-Даби обсуждалась дата 15 мая, однако в условиях войны организовать голосование практически нереально.

Вопрос Донбасса остается ключевым. Зеленский публично заявил, что Владимир Путин якобы предлагал формулу: "Отдайте Донбасс – и война закончится". В то же время непонятно, какой статус может получить регион – под контролем России или с участием международной администрации.

Читайте на портале "Комментарии" — новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".



