Питання можливих компромісів задля завершення війни в Україні уже не раз виникало в українському суспільстві. Називають різні варіанти можливих домовленостей. Однак головне питання — хто має вирішити, погоджуватися на них чи ні. Штучний інтелект поділився своїм баченням ситуації.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що остаточне рішення не може ухвалити одна людина. Президент відіграватиме ключову роль у переговорах, зовнішній політиці та представленні України на міжнародній арені. Водночас подальше оформлення домовленостей залежатиме від їхнього змісту.

За позицією чат-бота, Конституція визначає повноваження Верховної Ради щодо укладення миру, а питання зміни території може вирішуватися лише на всеукраїнському референдумі. Тому формула “Зеленський вирішить — і війна закінчиться” є надто спрощеною.

Президент може вести переговори та погоджувати політичні рамки. Але частину рішень доведеться проводити через парламент, а в окремих випадках — через суспільне волевиявлення. Окремо ChatGPT називає важливими військове керівництво, уряд і міжнародних партнерів.

Чат-бот Copilot також не бачить процес як рішення однієї людини. На його думку, компроміс формуватиметься на кількох рівнях — за участю президента, уряду та парламенту.

Водночас Copilot відводить президенту вирішальну роль у міжнародних переговорах. Парламент, за його оцінкою, має затвердити домовленості, якщо вони стосуються території чи безпеки. Окремо чат-бот наголошує на ролі міжнародних партнерів, оскільки фінансова та військова підтримка України залежить від узгоджених умов.

Найбільший ризик Copilot бачить у ситуації, коли рішення ухвалюватимуться під тиском зовнішніх обставин, а суспільство не матиме достатньо інформації чи можливості впливати на процес. Тоді компроміс може сприйматися як вимушена поступка, а не стратегічний вибір.

Чат-бот Grok дивиться на ситуацію інакше. Він ставить у центр саме Володимира Зеленського, називаючи його людиною, яка веде переговори та може погодитися або відмовитися від пропозицій Вашингтона чи Москви.

Водночас Grok визнає обмеження президентських рішень. Якщо йдеться про території, одного рішення президента, за його твердженням, недостатньо — потрібен референдум. Чат-бот також стверджує, що остаточне слово має сказати народ.

Парламент, уряд і військове керівництво, на думку Grok, теж впливатимуть на процес, але в умовах воєнного стану реальна влада значною мірою зосереджена у президента. Водночас саме суспільство, як вважає чат-бот, зрештою визначатиме, чи прийнятний запропонований компроміс.

Усі три чат-боти сходяться в одному: переговори та можливі компроміси не можна розглядати як рішення виключно однієї людини. Президент матиме ключову роль, але в процесі також будуть задіяні парламент, уряд, військове керівництво, міжнародні партнери та, залежно від змісту домовленостей, українське суспільство.

Різниця — в акцентах. ChatGPT найбільше наголошує на конституційних механізмах, Copilot — на балансі внутрішнього запиту та зовнішнього тиску, а Grok фактично ставить у центр Зеленського і народне волевиявлення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін задумав зробити з Києвом.



