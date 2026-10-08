Це вже не просто припущення: що насправді може зробити “генерал-Армагеддон” з Києвом

Повернення Сергія Суровікіна, якого називають “генералом Армагеддоном”, може створити для Києва особливо небезпечний сценарій. Штучний інтелект спрогнозував, що насправді Росія може зробити зі столицею України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT назвав найгіршим варіантом не спробу захопити Київ, а системне перетворення столиці на місто, де дедалі важче жити.

У відповіді йдеться про можливі удари по електростанціях, тепломережах, водопостачанню, логістиці, транспортних вузлах, телекомунікаціях і мостах через Дніпро. Якщо такі атаки відбуватимуться одночасно, проблеми можуть виникнути одразу в кількох сферах.

Ключова теза ChatGPT — “не російські танки на вулицях, а холод, темрява, проблеми з водою, транспортом і зв’язком одночасно”.

За цією логікою, метою може бути виснаження мешканців та провокування масового виїзду.

Чат-бот Copilot також описує комплексну атаку на критичну інфраструктуру. Серед потенційних цілей він називає електростанції, теплові вузли та транспортні мости.

Найгірший результат, за його версією, — тривала відсутність світла й тепла у мільйонів людей. Додатковим фактором можуть стати удари по житлових кварталах із психологічною метою — посіяти паніку та змусити людей залишати місто.

Окремо Copilot говорить про можливу часткову ізоляцію Києва через перебої зі зв'язком, транспортом і постачанням продуктів. У такому випадку столиця може зіткнутися з глибокою гуманітарною кризою.

Водночас Copilot наголошує: цей сценарій не означає повного знищення Києва. Його суть — спроба зламати моральний дух українців і перетворити столицю на “місто темряви”.

Чат-бот DeepSeek описав найбільш жорсткий сценарій. На його думку, ключовою загрозою можуть стати мости через Дніпро.

У відповіді стверджується, що їхнє знищення могло б фактично розділити місто, а лівобережні райони — ізолювати від частини необхідної інфраструктури. DeepSeek пов'язує це з можливими перебоями з водою, світлом, теплом і транспортом.

Другим фактором модель ШІ називає дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot. У разі масованого запуску великої кількості ракет і дронів та неможливості відбити атаку значна частина столиці ризикує залишитися без електрики на тривалий час.

Головний висновок DeepSeek — найгірший сценарій полягає у створенні паралізованого міста, яке матиме проблеми не лише з енергією, а й з евакуацією людей та доставкою допомоги. При цьому бот пов'язує таку тактику із Суровікіним та його попередньою роллю у війні.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що найгірший сценарій — це комплексний тиск на Київ через критичну інфраструктуру, енергетику, транспорт і зв'язок. Спільною є й теза, що йдеться не обов'язково про наземний штурм столиці.

Відмінність — у масштабі та конкретних цілях. ChatGPT робить акцент на поступовому виснаженні міста, Copilot — на гуманітарній кризі та психологічному тиску, а DeepSeek найбільшу увагу приділяє мостам через Дніпро, ППО та можливому фізичному паралічу столиці.

Важливо: це саме сценарії, сформульовані штучним інтелектом, а не підтверджений прогноз майбутніх дій Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Путін може перейти до найгіршого сценарію по Україні.



