Вопрос возможных компромиссов по завершению войны в Украине уже не раз возникал в украинском обществе. Называют разные варианты возможных договоренностей. Однако главный вопрос – кто должен решить, соглашаться на них или нет. Искусственный интеллект поделился своим видением ситуации.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT Чат-бот считает, что окончательное решение не может принять один человек. Президент будет играть ключевую роль в переговорах, внешней политике и представлении Украины на международной арене. В то же время дальнейшее оформление договоренностей будет зависеть от их содержания.

По позиции чат-бота, Конституция определяет полномочия Верховной Рады по заключению мира, а вопрос изменения территории может решаться только на всеукраинском референдуме. Поэтому формула "Зеленский решит — и война закончится" слишком упрощена.

Президент может вести переговоры и согласовывать политические рамки. Но часть решений придется проводить через парламент, а в отдельных случаях – через общественное волеизъявление. Отдельно ChatGPT называет важным военным руководством, правительством и международными партнерами.

Чат-бот Copilot также не видит как решения одного человека. По его мнению, компромисс будет формироваться на нескольких уровнях – с участием президента, правительства и парламента.

В то же время, Copilot отводит президенту решающую роль в международных переговорах. Парламент, по его оценке, должен утвердить договоренности, если они касаются территории или безопасности. Отдельно чат-бот отмечает роль международных партнеров, поскольку финансовая и военная поддержка Украины зависит от согласованных условий.

Наибольший риск Copilot видит в ситуации, когда решения будут приниматься под давлением внешних обстоятельств, а у общества не будет достаточной информации или возможности влиять на процесс. Тогда компромисс может рассматриваться как вынужденная уступка, а не стратегический выбор.

Чат-бот Grok смотрит на ситуацию по-другому. Он ставит в центр Владимира Зеленского, называя его человеком, который ведет переговоры и может согласиться или отказаться от предложений Вашингтона или Москвы.

В то же время Grok признает ограничение президентских решений. Если речь идет о территории, одного решения президента, по его утверждению, недостаточно – нужен референдум. Чат-бот утверждает, что окончательное слово должен сказать народ.

Парламент, правительство и военное руководство, по мнению Grok, тоже будут влиять на процесс, но в условиях военного положения реальная власть в значительной степени сосредоточена у президента. В то же время само общество, как считает чат-бот, будет определять, приемлем ли предложенный компромисс.

Все три чата сходятся в одном: переговоры и возможные компромиссы нельзя рассматривать как решения исключительно одного человека. Президент будет играть ключевую роль, но в процессе также будут задействованы парламент, правительство, военное руководство, международные партнеры и, в зависимости от содержания договоренностей, украинское общество.

Разница – в акцентах. ChatGPT больше всего отмечает конституционные механизмы, Copilot — на балансе внутреннего запроса и внешнего давления, а Grok фактически ставит в центр Зеленского и народное волеизъявление.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин задумал сделать с Киевом.



