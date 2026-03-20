Мінус А-50 та металургійна база снарядів: результати нічної атаки ЗСУ по об'єктах агресора

Українські захисники продовжують методично нищити воєнно-промисловий потенціал окупантів. У ніч на 20 березня Сили оборони успішно атакували низку критично важливих об’єктів ворога. Зокрема, під ударом опинився Алчевський металургійний комбінат на тимчасово окупованій Луганщині. Це підприємство є ключовим у ланцюгу виробництва боєприпасів: воно задіяне у "виливці та первинній обробці заготовок великого калібру" для артилерійських снарядів, а також у ремонті броньованої сталі.

Окрім цього, влучні удари прийшлися по інфраструктурі полігону "Восточний", що поблизу Новопетрівки в Запорізькій області. Наразі фахівці встановлюють точні "масштаби завданих збитків та втрати ворога".

Окрему увагу Генштаб приділив дорозвідці результатів атаки на територію рф від 17 березня. Стало відомо, що під час удару по 123-му авіаремонтному заводу в місті Стара Русса було "додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50". Повідомляється, що дефіцитний борт перебував на підприємстві для обслуговування чи ймовірної модернізації.

Командування наголошує, що українські військові не припинять вогневий вплив на ВПК окупантів "до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Московській області повідомили про небезпеку, пов'язану з безпілотниками, та закликали мешканців дотримуватися заходів безпеки.

Голова муніципального округу Істра Тетяна Вітушева звернулася до жителів із проханням не виходити на вулицю без нагальної потреби та не підходити до вікон. На тлі повідомлень про загрозу в регіоні запровадили обмеження в аеропорту Внуково. Росавіація заявила про тимчасове призупинення вильотів і прильотів літаків.