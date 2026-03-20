Минус А-50 и металлургическая база снарядов: результаты ночной атаки ВСУ по объектам агрессора

Украинские защитники продолжают методически уничтожать военно-промышленный потенциал оккупантов. В ночь на 20 марта Силы обороны успешно атаковали ряд критически важных объектов врага. В частности, под ударом оказался Алчевский металлургический комбинат на временно оккупированной Луганской области. Это предприятие является ключевым в цепи производства боеприпасов: оно задействовано в отливке и первичной обработке заготовок большого калибра для артиллерийских снарядов, а также в ремонте бронированной стали.

Кроме этого, меткие удары пришлись по инфраструктуре полигона "Восточный", что вблизи Новопетровки в Запорожской области. Сейчас специалисты устанавливают точные "масштабы нанесенного ущерба и потери врага".

Отдельное внимание Генштаб уделил разведке результатов атаки на территорию России от 17 марта. Стало известно, что при ударе по 123-му авиаремонтному заводу в городе Стара Русса было "дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50". Сообщается, что дефицитный борт находился на предприятии для обслуживания или возможной модернизации.

Командование отмечает, что украинские военные не прекратят огневое влияние на ВПК оккупантов "до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Московской области сообщили об опасности, связанной с беспилотниками, и призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева обратилась к жителям с просьбой не выходить на улицу без необходимости и не подходить к окнам. На фоне сообщений об угрозе в регионе ввели ограничения в аэропорту Внуково. Росавиация заявила о временной приостановке вылетов и прилетов самолетов.