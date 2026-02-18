Міноборони рф відверто бреше на публіку щодо Starlink

У Міністерстві оборони Росії заявили, що відключення терміналів супутникового зв’язку Starlink нібито не вплинуло на ситуацію на фронті. Про це заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко повідомив в ефірі телеканалу "Росія 1".

Міноборони рф про байдужість до Starlink

За його словами, термінали Starlink не працюють уже близько двох тижнів, однак це, як стверджує посадовець, "жодним чином не вплинуло на інтенсивність та ефективність застосування військ безпілотних систем".

Начальник головного управління зв’язку російської армії Валерій Тишков, своєю чергою, заявив, що російські підрозділи нібито майже не використовували ці системи. Він додав, що Starlink застосовувався "для введення противника в оману".

Водночас представники НАТО та незалежні військові аналітики пов’язують успіхи Сил оборони України на Запорізькому напрямку, а також повернення під контроль окремих населених пунктів, саме з проблемами зв’язку у російських військ після відключення супутникових терміналів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна продемонструвала найдинамічніше просування на фронті за останні два з половиною роки. Про це повідомляє агентство AFP, яке проаналізувало дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією агентства, у період із середи по неділю минулого тижня українські військові повернули під контроль 201 квадратний кілометр території. Це приблизно дорівнює площі, яку російські війська захопили за весь грудень. AFP зазначає, що це найбільша територія, відвойована за такий короткий проміжок часу з червня 2023 року. У звіті ISW від 15 лютого йдеться про повернення під контроль України низки невеликих населених пунктів уздовж річок Янчур і Гайчур на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області. Інститут посилається на оцінки українського військового експерта Костянтина Машовця. За окремими даними, на деяких ділянках фронту українським силам вдалося відтіснити російські підрозділи на 9–9,5 кілометра. Аналітики ISW припускають, що успішні контратаки могли бути пов’язані з проблемами зв’язку у російських військ, зокрема через блокування доступу до супутникової системи Starlink.

