Минобороны РФ откровенно лжет на публику по Starlink

В Министерстве обороны России заявили, что отключение терминалов спутниковой связи Starlink якобы не повлияло на ситуацию на фронте. Об этом заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Минобороны РФ о безразличии к Starlink

По его словам, терминалы Starlink не работают уже около двух недель, однако это, как утверждает должностное лицо, "никоим образом не повлияло на интенсивность и эффективность применения войск беспилотных систем".

Начальник главного управления связи российской армии Валерий Тышков, в свою очередь, заявил, что российские подразделения якобы почти не использовали эти системы. Он добавил, что Starlink применялся "для введения противника в заблуждение".

В то же время, представители НАТО и независимые военные аналитики связывают успехи Сил обороны Украины на Запорожском направлении, а также возвращение под контроль отдельных населенных пунктов именно с проблемами связи у российских войск после отключения спутниковых терминалов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина продемонстрировала самое динамичное продвижение на фронте за последние два с половиной года. Об этом сообщает агентство AFP, проанализировавшее данные американского Института изучения войны (ISW).

По информации агентства, в период со среды по воскресенье на прошлой неделе украинские военные вернули под контроль 201 квадратный километр территории. Это примерно равно площади, которую русские войска захватили за весь декабрь. AFP отмечает, что это самая большая территория, отвоеванная за столь короткий промежуток времени с июня 2023 года. В отчете ISW от 15 февраля говорится о возвращении под контроль Украины ряда небольших населенных пунктов вдоль рек Янчур и Гайчур на Александровском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области. Институт ссылается на оценки украинского военного эксперта Константина Машовца. По некоторым данным, на некоторых участках фронта украинским силам удалось оттеснить российские подразделения на 9–9,5 километра. Аналитики ISW предполагают, что успешные контратаки могли быть связаны с проблемами связи у российских войск, в частности, из-за блокирования доступа к спутниковой системе Starlink.

