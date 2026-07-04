Міноборони назвало нову мету у війні

Українські Сили оборони повинні не просто стримувати наступ російських військ, а завдавати противнику настільки тяжких втрат, щоб будь-який поступ ставав йому занадто дорогим. На цьому наголосив міністр оборони України Михайло Федоров під час заходу Defense Tech Brave1 Advantage.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами глави оборонного відомства, одним із ключових завдань залишається позбавлення російської армії можливості розвивати наступальні дії. Для цього Україна продовжує вдосконалювати сучасні технології ведення війни та збільшувати ефективність ураження живої сили противника.

Михайло Федоров озвучив орієнтир, якого прагнуть українські військові. За його словами, необхідно досягти такого рівня ефективності, щоб на кожен квадратний кілометр фронту припадало не менше 200 знищених російських військовослужбовців.

Міністр визнав, що на окремих ділянках фронту російська армія продовжує робити спроби наступу і іноді домагається тактичного просування. Однак, наголосив він, головним завданням залишається максимальне виснаження супротивника.

На думку Федорова, ціна кожної захопленої росіянами ділянки території має бути настільки високою, щоб подальший наступ втрачав для Москви військовий сенс. Саме тому Україна продовжує активно впроваджувати сучасні безпілотні технології, автоматизовані системи та інші інноваційні рішення, які дають змогу значно підвищити ефективність дій Сил оборони.

У Міноборони вважають, що технологічна перевага та постійне вдосконалення засобів поразки залишаються одним із ключових факторів, здатних змінити ситуацію на полі бою та суттєво знизити наступальний потенціал російських військ.

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