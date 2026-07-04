Минобороны назвало новую цель в войне

Украинские Силы обороны должны не просто сдерживать наступление российских войск, а наносить противнику настолько тяжелые потери, чтобы любое продвижение становилось для него слишком дорогим. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время мероприятия Defense Tech Brave1 Advantage.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По словам главы оборонного ведомства, одной из ключевых задач остается лишение российской армии возможности развивать наступательные действия. Для этого Украина продолжает совершенствовать современные технологии ведения войны и увеличивать эффективность поражения живой силы противника.

Михаил Федоров озвучил ориентир, к которому стремятся украинские военные. По его словам, необходимо добиться такого уровня эффективности, чтобы на каждый квадратный километр фронта приходилось не менее 200 уничтоженных российских военнослужащих.

Министр признал, что на отдельных участках фронта российская армия продолжает предпринимать попытки наступления и иногда добивается тактического продвижения. Однако, подчеркнул он, главной задачей остается максимальное истощение противника.

По мнению Федорова, цена каждого захваченного россиянами участка территории должна быть настолько высокой, чтобы дальнейшее наступление теряло для Москвы военный смысл. Именно поэтому Украина продолжает активно внедрять современные беспилотные технологии, автоматизированные системы и другие инновационные решения, позволяющие значительно повысить эффективность действий Сил обороны.

В Минобороны считают, что технологическое преимущество и постоянное совершенствование средств поражения остаются одним из ключевых факторов, способных изменить ситуацию на поле боя и существенно снизить наступательный потенциал российских войск.

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