Сырский раскрыл результаты воздушной войны: сколько за месяц ВСУ уничтожили «шахедов»

Силы обороны Украины продолжают наращивать эффективность борьбы с российскими ударными беспилотниками. Только в течение июня украинским военным удалось уничтожить почти пять тысяч дронов типа Shahed и других аналогичных беспилотников, применявшихся Россией для атак по территории страны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская армия значительно усилила систему противодействия воздушным угрозам. Одним из ключевых направлений стала подготовка новых экипажей дронов-перехватчиков, количество которых ежемесячно увеличивается. Одновременно совершенствуется тактика их применения и повышается уровень подготовки операторов.

Сырский сообщил, что все активнее в отражении воздушных атак используются автоматизированные турели. Только за июнь с их помощью было уничтожено 26 российских средств воздушного нападения. Кроме того, продолжается развертывание сети пунктов дистанционного управления, что должно повысить скорость реагирования на атаки.

По словам главнокомандующего, специалисты постоянно анализируют результаты применения дронов-перехватчиков, чтобы определить наиболее эффективные модели их использования во время отражения массированных налетов.

Высокие результаты демонстрирует и армейская авиация. За июнь подразделения Сухопутных войск уничтожили 338 воздушных целей. Еще более 500 российских беспилотников ликвидировали дроны-перехватчики системы противовоздушной обороны Киева. В общей сложности в Киевской области за месяц было обезврежено свыше 600 средств воздушного нападения.

Отдельное внимание, отметил Сырский, уделяется усилению защиты крупных административных центров. По его словам, украинская система противовоздушной обороны продолжает совершенствоваться, адаптируясь к новым тактикам российских массированных атак.

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