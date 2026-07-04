Сирський розкрив результати повітряної війни: скільки за місяць ЗСУ знищили «шахедів»

Сили оборони України продовжують нарощувати ефективність боротьби із російськими ударними безпілотниками. Лише протягом червня українським військовим вдалося знищити майже п'ять тисяч дронів типу Shahed та інших аналогічних безпілотників, які застосовували Росія для атак на території країни. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська армія значно посилила систему протидії повітряним загрозам. Одним із ключових напрямів стала підготовка нових екіпажів дронів-перехоплювачів, кількість яких щомісяця збільшується. Одночасно вдосконалюється тактика їх застосування та підвищується рівень підготовки операторів.

Сирський повідомив, що дедалі активніше у відбитті повітряних атак використовуються автоматизовані турелі. Лише за червень за їх допомогою було знищено 26 російських засобів повітряного нападу. Крім того, продовжується розгортання мережі пунктів дистанційного керування, що має підвищити швидкість реагування на атаки.

За словами головнокомандувача, фахівці постійно аналізують результати застосування дронів-перехоплювачів, щоб визначити найефективніші моделі їх використання під час відображення масованих нальотів.

Високі результати демонструє армійська авіація. За червень підрозділи Сухопутних військ знищили 338 повітряних цілей. Ще понад 500 російських безпілотників ліквідували дрони-перехоплювачі системи протиповітряної оборони Києва. Загалом у Київській області за місяць було знешкоджено понад 600 засобів повітряного нападу.

Окрема увага, наголосив Сирський, приділяється посиленню захисту великих адміністративних центрів. За його словами, українська система протиповітряної оборони продовжує вдосконалюватись, адаптуючись до нових тактик російських масованих атак.

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