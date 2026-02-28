Міноборони готує жорсткі рішення щодо СЗЧ та мобілізації

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про розробку комплексного плану щодо вирішення проблем самовільного залишення частин (СЗЧ) та мобілізації. Одним із напрямків може стати більш активне залучення іноземців до служби в українській армії. Про це глава оборонного відомства повідомив у Києві на спільному брифінгу з міністром оборони Нідерландів Ділан Ешільгез-Зегеріус.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на питання про можливу допомогу міжнародних партнерів в умовах, коли Росія має великий мобілізаційний ресурс, Федоров підкреслив: вже сьогодні на боці України воюють багато іноземних громадян, і цей компонент може бути розширений.

За його словами, план розроблявся після сотень зустрічей та консультацій із військовими, експертами та командирами. Міністр особисто відвідав фронт, де спілкувався з командирами корпусів та бригад, щоб отримати реальний зворотний зв'язок про причини СЗЧ та складнощі мобілізації.

Михайло Федоров зазначив, що ініціатива проходить своєрідний "crash test" – аналізується її ефективність та можливі ризики. Головне завдання – знайти рішення, які посилять обороноздатність та не призведуть до нових проблем.

У Міноборони обіцяють, що найближчими місяцями ініціативи будуть озвучені публічно та впроваджуватимуться поетапно.

За словами міністра, за чотири роки повномасштабної війни накопичилося багато складних питань, які потребують виважених та системних рішень.

Президент погодився з тим, що є багато викликів із ТЦК, але також багато дезінформації, багато штучного інтелекту, який задіяє Росія спеціально. Кремль має мету – максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не чиста правда.



