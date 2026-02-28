Минобороны готовит жесткие решения по СЗЧ и мобилизации

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о разработке комплексного плана по решению проблем самовольного оставления частей (СЗЧ) и мобилизации. Одним из направлений может стать более активное привлечение иностранцев к службе в украинской армии. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в Киеве на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможной помощи международных партнеров в условиях, когда Россия обладает большим мобилизационным ресурсом, Федоров подчеркнул: уже сегодня на стороне Украины воюют многие иностранные граждане, и этот компонент может быть расширен.

По его словам, план разрабатывался после сотен встреч и консультаций с военными, экспертами и командирами. Министр лично посетил фронт, где общался с командирами корпусов и бригад, чтобы получить реальную обратную связь о причинах СЗЧ и сложностях мобилизации.

Михаил Федоров отметил, что инициатива проходит своеобразный "crash test" — анализируется ее эффективность и возможные риски. Главная задача – найти решения, которые усилят обороноспособность и не приведут к новым проблемам.

В Минобороны обещают, что в ближайшие месяцы инициативы будут озвучены публично и внедряться поэтапно.

По словам министра, за четыре года полномасштабной войны накопилось много сложных вопросов, требующих взвешенных и системных решений.

Президент согласился с тем, что есть много вызовов из ТЦК, но также много дезинформации, много искусственного интеллекта, который задействует Россия специально. У Кремля стоит цель – максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не чистая правда.



