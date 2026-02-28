logo

Минобороны готовит жесткие решения по СЗЧ и мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны готовит жесткие решения по СЗЧ и мобилизации

Михаил Федоров анонсировал комплексные решения, включая расширение привлечения граждан других стран к службе в ВСУ

28 февраля 2026, 18:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о разработке комплексного плана по решению проблем самовольного оставления частей (СЗЧ) и мобилизации. Одним из направлений может стать более активное привлечение иностранцев к службе в украинской армии. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в Киеве на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус. 

Минобороны готовит жесткие решения по СЗЧ и мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможной помощи международных партнеров в условиях, когда Россия обладает большим мобилизационным ресурсом, Федоров подчеркнул: уже сегодня на стороне Украины воюют многие иностранные граждане, и этот компонент может быть расширен.

По его словам, план разрабатывался после сотен встреч и консультаций с военными, экспертами и командирами. Министр лично посетил фронт, где общался с командирами корпусов и бригад, чтобы получить реальную обратную связь о причинах СЗЧ и сложностях мобилизации.

Михаил Федоров отметил, что инициатива проходит своеобразный "crash test" — анализируется ее эффективность и возможные риски. Главная задача – найти решения, которые усилят обороноспособность и не приведут к новым проблемам.

В Минобороны обещают, что в ближайшие месяцы инициативы будут озвучены публично и внедряться поэтапно. 

По словам министра, за четыре года полномасштабной войны накопилось много сложных вопросов, требующих взвешенных и системных решений.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор использует ошибки при мобилизации для раздувания паники внутри страны, даже задействуя искусственный интеллект. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент согласился с тем, что есть много вызовов из ТЦК, но также много дезинформации, много искусственного интеллекта, который задействует Россия специально. У Кремля стоит цель – максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не чистая правда.




