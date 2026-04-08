Міністр внутрішніх справ приїхав на Донеччину: що робив

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час робочого візиту на Донеччину представив нових керівників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Ігор Клименко на Донеччині

Головне управління Національної поліції в Донецькій області очолив Микола Матвієнко, а обласне управління ДСНС — Яків Немикін.

Зазначається, що обидва мають значний досвід служби в регіоні та добре обізнані з його безпековими викликами.

Серед ключових завдань нового керівництва — забезпечення безпеки цивільного населення, оперативне реагування на загрози, збереження особового складу, а також координація дій із місцевою владою та іншими структурами сектору безпеки й оборони.

За даними МВС, від початку квітня російські війська понад 120 разів обстріляли Донеччину. Внаслідок атак загинули 19 людей, ще 47 отримали поранення.

У зв’язку з цим основними викликами для регіону залишаються захист цивільного населення та організація евакуації з небезпечних територій.

Водночас командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що лише за березень підрозділи корпусу знешкодили понад 2800 російських військових, знищили понад 5 тисяч безпілотників, а також уразили понад 90 артилерійських систем і більш як 400 одиниць техніки противника.

Про це повідомили в ГУР МО України.

Про це повідомили в ГУР МО України. Зазначається, що в ніч з 5 на 6 квітня 2026 року підрозділи Департаменту активних дій завдали ударів безпілотниками по порому "Славянин", який залишався єдиним залізничним поромом, що використовувався окупантами в цьому районі. Це судно відігравало ключову роль у забезпеченні російського військового угруповання в тимчасово окупованому Криму. Через нього транспортували паливно-мастильні матеріали, озброєння, військову техніку та боєприпаси.

