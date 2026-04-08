Міністр внутрішніх справ приїхав на Донеччину: що робив

Ткачова Марія
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час робочого візиту на Донеччину представив нових керівників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій області.
Головне управління Національної поліції в Донецькій області очолив Микола Матвієнко, а обласне управління ДСНС — Яків Немикін.
Зазначається, що обидва мають значний досвід служби в регіоні та добре обізнані з його безпековими викликами.
Серед ключових завдань нового керівництва — забезпечення безпеки цивільного населення, оперативне реагування на загрози, збереження особового складу, а також координація дій із місцевою владою та іншими структурами сектору безпеки й оборони.
За даними МВС, від початку квітня російські війська понад 120 разів обстріляли Донеччину. Внаслідок атак загинули 19 людей, ще 47 отримали поранення.
У зв’язку з цим основними викликами для регіону залишаються захист цивільного населення та організація евакуації з небезпечних територій.
Водночас командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко повідомив, що лише за березень підрозділи корпусу знешкодили понад 2800 російських військових, знищили понад 5 тисяч безпілотників, а також уразили понад 90 артилерійських систем і більш як 400 одиниць техніки противника.