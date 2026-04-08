Министр внутренних дел приехал в Донецкую область: что делал

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время рабочего визита в Донецкую область представил новых руководителей полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Игорь Клименко в Донецкой области

Главное управление Национальной полиции в Донецкой области возглавил Николай Матвиенко , а областное управление ГСЧС — Яков Немыкин .

Отмечается, что оба имеют значительный опыт службы в регионе и хорошо осведомлены о его вызовах безопасности.

Среди ключевых задач нового руководства – обеспечение безопасности гражданского населения, оперативное реагирование на угрозы, сохранение личного состава, а также координация действий с местными властями и другими структурами сектора безопасности и обороны.

По данным МВД, с начала апреля российские войска более 120 раз обстреляли Донбасс. В результате атак погибли 19 человек, еще 47 получили ранения.

В этой связи основными вызовами для региона остаются защита гражданского населения и организация эвакуации с опасных территорий.

В то же время командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что только за март подразделения корпуса обезвредили более 2800 российских военных, уничтожили более 5 тысяч беспилотников, а также поразили более 90 артиллерийских систем и более 400 единиц техники противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины вывели из строя последний железнодорожный паром российских оккупационных сил в Керченском проливе.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины. Отмечается, что в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года подразделения Департамента активных действий нанесли удары беспилотниками по парому "Славянин", который оставался единственным железнодорожным паромом, который использовался оккупантами в этом районе. Это судно играло ключевую роль в обеспечении российской военной группировки во временно оккупированном Крыму. Через него транспортировали горюче-смазочные материалы, вооружение, военную технику и боеприпасы.

