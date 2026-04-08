Министр внутренних дел приехал в Донецкую область: что делал

Ткачова Марія
Министр внутренних дел Игорь Клименко во время рабочего визита в Донецкую область представил новых руководителей полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.
Игорь Клименко в Донецкой области
Главное управление Национальной полиции в Донецкой области возглавил Николай Матвиенко , а областное управление ГСЧС — Яков Немыкин .
Отмечается, что оба имеют значительный опыт службы в регионе и хорошо осведомлены о его вызовах безопасности.
Среди ключевых задач нового руководства – обеспечение безопасности гражданского населения, оперативное реагирование на угрозы, сохранение личного состава, а также координация действий с местными властями и другими структурами сектора безопасности и обороны.
По данным МВД, с начала апреля российские войска более 120 раз обстреляли Донбасс. В результате атак погибли 19 человек, еще 47 получили ранения.
В этой связи основными вызовами для региона остаются защита гражданского населения и организация эвакуации с опасных территорий.
В то же время командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что только за март подразделения корпуса обезвредили более 2800 российских военных, уничтожили более 5 тысяч беспилотников, а также поразили более 90 артиллерийских систем и более 400 единиц техники противника.