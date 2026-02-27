Мільярдер із “Яндекса” розірвав зв’язки з Росією: Аркадій Волож офіційно відмовився від громадянства

Співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно відмовився від громадянства Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Співзасновник «Яндекса» Аркадій Волож більше не громадянин Росії

За даними агентства, цього тижня мільярдер отримав підтвердження, що більше не є громадянином Російської Федерації. Рішення було ухвалене майже через два роки після того, як Волож продав свою частку в "Яндексі" та зосередився на розвитку власної технологічної компанії Nebius Group, зареєстрованої в Нідерландах. Підприємець також має громадянство Ізраїлю.

Тиск після початку війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Яндекс" опинився під значним міжнародним тиском. Торгівлю акціями компанії було призупинено на біржі Nasdaq. У червні 2022 року Аркадій Волож потрапив під санкції Європейського Союзу. Брюссель обґрунтовував це тим, що компанія відігравала роль у поширенні російської пропаганди.

Згодом Волож публічно засудив війну проти України. Своє попереднє мовчання він пояснював тим, що намагався допомогти інженерам і співробітникам компанії виїхати з Росії та убезпечити їх. Пізніше Європейський Союз зняв із нього санкції.

Фокус на новому бізнесі

Після виходу з російського активу Волож повністю переключився на розвиток Nebius Group – технологічної компанії, що працює у сфері хмарних рішень та штучного інтелекту. Bloomberg зазначає, що відмова від громадянства стала логічним продовженням курсу підприємця на дистанціювання від Росії.

Рішення одного з найвідоміших російських IT-підприємців може мати символічне значення для міжнародного бізнес-середовища. Воно демонструє, що навіть представники великого російського технологічного бізнесу шукають можливості повністю інтегруватися у західний ринок та уникнути будь-яких юридичних чи політичних ризиків, пов’язаних із РФ.

Читайте також в "Коментарі", чому Маск відключив Starlink росіянам.