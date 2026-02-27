logo_ukra

Прорив дрона до Офісу Президента став точкою неповернення: чому Маск відключив Starlink росіянам

Перехоплення ініціативи: The Atlantic розкрило деталі спецоперації з вимкнення Starlink після удару по Києву

27 лютого 2026, 20:16
Недилько Ксения

Видання The Atlantic оприлюднило подробиці інциденту, який змусив Ілона Маска остаточно заблокувати доступ до мережі Starlink для російських окупаційних військ. Як з'ясувалося, причиною став зухвалий прорив російського ударного безпілотника в самий центр української столиці.

Прорив дрона до Офісу Президента став точкою неповернення: чому Маск відключив Starlink росіянам

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Наприкінці січня ворожий дрон зміг оминути систему ППО і, плануючи, залетів до урядового кварталу Києва, тримаючи курс прямо на будівлю Офісу Президента. Свідки події у Кабінеті Міністрів описують політ як аномально низький.

"Багато людей побачили його і почали бігати навколо, кричачи: "Що це, чорт забирай, було?"" — пригадує один із чиновників той момент, коли БПЛА пронісся нижче рівня сьомого поверху.

Зрештою апарат врізався у сусідню будівлю, спричинивши незначні пошкодження; обійшлося без постраждалих. Українські фахівці ідентифікували дрон як модель БМ-35. Раніше в Міноборони України вже попереджали, що окупанти оснащують саме ці апарати терміналами Starlink для високоточного наведення.

За даними The Atlantic, саме цей випадок запустив ланцюгову реакцію на міжнародному рівні. Результатом став повний бан супутникового зв'язку для російських підрозділів. Це рішення суттєво підірвало координацію ворога та "дозволило Україні перехопити ініціативу на фронті", оскільки окупанти втратили звичну швидкість передачі даних та стрімів з безпілотників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку лютого відомий бізнесмен, винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск закликав зареєструвати термінали супутникового інтернету Starlink та перепублікував покрокову інструкцію, як це зробити. Про це винахідник написав у мережі X.



