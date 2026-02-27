Прорыв дрона в Офис Президента стал точкой невозврата: почему Маск отключил Starlink россиянам

Издание The Atlantic обнародовало подробности инцидента, заставившего Илона Маска окончательно заблокировать доступ к сети Starlink для российских оккупационных войск. Как выяснилось, причиной стал дерзкий прорыв российского ударного беспилотника в самый центр украинской столицы.

В конце января вражеский дрон смог обойти систему ПВО и, планируя, залетел в правительственный квартал Киева, держа курс прямо на здание Офиса Президента. Свидетели происшествия в Кабинете Министров описывают полет как аномально низкий.

"Многие люди увидели его и начали бегать вокруг, крича: "Что это, черт возьми, было?"" — вспоминает один из чиновников тот момент, когда БПЛА пронесся ниже уровня седьмого этажа.

В конце концов аппарат врезался в соседнее здание, нанеся незначительные повреждения; обошлось без пострадавших. Украинские специалисты идентифицировали дрон как модель БМ-35. Ранее в Минобороны Украины уже предупреждали, что оккупанты оснащают именно эти аппараты терминалами Starlink для высокоточного наведения.

По данным The Atlantic, именно этот случай запустил цепную реакцию на международном уровне. Результатом стал полный бан спутниковой связи для русских подразделений. Это решение существенно подорвало координацию врага и позволило Украине перехватить инициативу на фронте, поскольку оккупанты потеряли привычную скорость передачи данных и стримов с беспилотников.

