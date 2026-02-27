logo

Миллиардер из "Яндекса" разорвал связи с Россией: Аркадий Волож официально отказался от гражданства

После продажи доли в компании и снятия санкций ЕС, предприниматель окончательно дистанцируется от РФ.

27 февраля 2026, 21:20
Соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож официально отказался от гражданства России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, на этой неделе миллиардер получил подтверждение, что больше не является гражданином Российской Федерации. Решение было принято спустя почти два года после того, как Волож продал свою долю в "Яндексе" и сосредоточился на развитии собственной технологической компании Nebius Group, зарегистрированной в Нидерландах. У предпринимателя также гражданство Израиля.

Давление после начала войны

После полномасштабного вторжения России в Украину Яндекс оказался под значительным международным давлением. Торговля акциями компании была приостановлена на бирже Nasdaq. В июне 2022 года Аркадий Волож подвергся санкциям Европейского Союза. Брюссель обосновывал это тем, что компания играла роль в распространении российской пропаганды.

Впоследствии Волож публично осудил войну против Украины. Свое предыдущее молчание он объяснял тем, что пытался помочь инженерам и сотрудникам компании уехать из России и обезопасить их. Позже Европейский Союз снял с него санкции.

Фокус на новом бизнесе

После выхода из российского актива, Волож полностью переключился на развитие Nebius Group – технологической компании, работающей в сфере облачных решений и искусственного интеллекта. Bloomberg отмечает, что отказ от гражданства стал логичным продолжением курса бизнесмена на дистанцирование от Рф.

Решение одного из известнейших российских IT-предпринимателей может иметь символическое значение для международной бизнес-среды. Оно демонстрирует, что даже представители крупного российского технологического бизнеса ищут возможность полностью интегрироваться в западный рынок и избежать каких-либо юридических или политических рисков, связанных с РФ.

