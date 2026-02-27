Миллиардер из "Яндекса" разорвал связи с Россией: Аркадий Волож официально отказался от гражданства

Соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож официально отказался от гражданства России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соучредитель «Яндекса» Аркадий Волож больше не гражданин России

По данным агентства, на этой неделе миллиардер получил подтверждение, что больше не является гражданином Российской Федерации. Решение было принято спустя почти два года после того, как Волож продал свою долю в "Яндексе" и сосредоточился на развитии собственной технологической компании Nebius Group, зарегистрированной в Нидерландах. У предпринимателя также гражданство Израиля.

Давление после начала войны

После полномасштабного вторжения России в Украину Яндекс оказался под значительным международным давлением. Торговля акциями компании была приостановлена на бирже Nasdaq. В июне 2022 года Аркадий Волож подвергся санкциям Европейского Союза. Брюссель обосновывал это тем, что компания играла роль в распространении российской пропаганды.

Впоследствии Волож публично осудил войну против Украины. Свое предыдущее молчание он объяснял тем, что пытался помочь инженерам и сотрудникам компании уехать из России и обезопасить их. Позже Европейский Союз снял с него санкции.

Фокус на новом бизнесе

После выхода из российского актива, Волож полностью переключился на развитие Nebius Group – технологической компании, работающей в сфере облачных решений и искусственного интеллекта. Bloomberg отмечает, что отказ от гражданства стал логичным продолжением курса бизнесмена на дистанцирование от Рф.

Решение одного из известнейших российских IT-предпринимателей может иметь символическое значение для международной бизнес-среды. Оно демонстрирует, что даже представители крупного российского технологического бизнеса ищут возможность полностью интегрироваться в западный рынок и избежать каких-либо юридических или политических рисков, связанных с РФ.

Читайте также в "Комментарии", почему Маск отключил Starlink россиянам.