«Ми знаємо всі цілі та будемо їх діставати»: Буданов анонсував серію ударів по РФ

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Недилько Ксения
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів відкриту онлайн-дискусію з українською молоддю, яка здобуває освіту в університетах Великої Британії. Ключовий меседж посадовця стосувався не лише академічних успіхів, а й формування потужної спільноти, здатної підсилити державу в майбутньому.
Кирило Буданов
Голова ОП переконаний, що головна цінність іноземного навчання криється в соціальному капіталі.
Під час розмови студенти поставили чимало запитань про перебіг бойових дій на фронті та регулярні обстріли українських міст. Посадовець запевнив, що Сили оборони системно працюють над симетричною відповіддю агресору.
Наприкінці зустрічі Кирило Буданов закликав молодих людей позбутися ілюзій щодо міжнародної політики. За його словами, сучасна геополітика диктує прагматичні умови взаємодії між країнами.
Студентська спільнота подякувала керівнику Офісу Президента за відвертий діалог, а також обговорила можливість залучення українського студентства за кордоном до проєктів культурної дипломатії та протидії російській пропаганді.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що автозаправні станції Київської області підключать до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності Сил оборони, що дозволить персоналу в режимі реального часу відстежувати рух ворожих ракет та безпілотників.