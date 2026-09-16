«Ми знаємо всі цілі та будемо їх діставати»: Буданов анонсував серію ударів по РФ

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів відкриту онлайн-дискусію з українською молоддю, яка здобуває освіту в університетах Великої Британії. Ключовий меседж посадовця стосувався не лише академічних успіхів, а й формування потужної спільноти, здатної підсилити державу в майбутньому.

Кирило Буданов

Голова ОП переконаний, що головна цінність іноземного навчання криється в соціальному капіталі.

"Знання – це добре, але основний здобуток за кордоном – мережа контактів, — звернувся до студентів Кирило Буданов. Наголошуючи на важливості нетворкінгу для подальшої кар'єри, керівник відомства додав: — Зв’язки та ком’юніті в дорослому житті інколи вирішують більше, ніж диплом. Тому закликаю набиратися знань та знайомств і обов’язково повертатися додому. Україна чекає кожного. Це наша держава – іншої не буде, а жити з вічним статусом іммігранта – перспектива не найкраща".

Під час розмови студенти поставили чимало запитань про перебіг бойових дій на фронті та регулярні обстріли українських міст. Посадовець запевнив, що Сили оборони системно працюють над симетричною відповіддю агресору.

"Удари по території ворога триватимуть, ми знаємо про всі їхні військові об’єкти, бази, пускові майданчики, — констатував очільник Офісу Президента. Оцінюючи глобальні виклики для безпеки, він зробив важливе застереження: — Будемо їх діставати всіма можливими засобами. А от щодо найгіршого сценарію розвитку подій – це не фронт, це внутрішня дестабілізація та втрата державності. Цього допустити ми не маємо права".

Наприкінці зустрічі Кирило Буданов закликав молодих людей позбутися ілюзій щодо міжнародної політики. За його словами, сучасна геополітика диктує прагматичні умови взаємодії між країнами.

"Часи дипломатичного романтизму минули, — резюмував очільник ОП. Характеризуючи нинішній світовий устрій, посадовець підсумував: — З країнами-невдахами ніхто справи мати не хоче, хай якою трагічною чи величною була їхня історія. Світ поважає силу. Тому в нас вибір простий: зосередитися на власних перевагах і ставати сильнішими".

Студентська спільнота подякувала керівнику Офісу Президента за відвертий діалог, а також обговорила можливість залучення українського студентства за кордоном до проєктів культурної дипломатії та протидії російській пропаганді.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що автозаправні станції Київської області підключать до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності Сил оборони, що дозволить персоналу в режимі реального часу відстежувати рух ворожих ракет та безпілотників.