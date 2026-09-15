Рух ракет і дронів у реальному часі: АЗС отримають доступ до військової системи

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Недилько Ксения
Автозаправні станції Київської області підключать до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності Сил оборони, що дозволить персоналу в режимі реального часу відстежувати рух ворожих ракет та безпілотників. Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, наголосивши, що через останні цілеспрямовані удари рф по паливній інфраструктурі бізнес має отримати додаткові інструменти для випередження небезпеки.
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Завдяки цьому відповідальний персонал зможе бачити повну траєкторію ворожих засобів ураження та оперативно реагувати.
Нововведення кардинально змінить підхід до цивільного захисту на заправках, оскільки вони відійдуть від застарілих алгоритмів реагування.
Заправки матимуть вичерпну інформацію про кожну конкретну загрозу та зможуть завчасно сховати людей в укриття.
Очільник ОВА наголосив, що такі заходи є вимушеною відповіддю на зміну тактики терору з боку Кремля.
Керівник області зауважив, що головна мета КОВА — забезпечити бізнес максимальним інструментарієм для розпізнавання ризиків. Водночас він звернувся із закликом і до самих автовласників:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що застосування російською армією новітніх реактивних безпілотників створює додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони.