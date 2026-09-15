Рух ракет і дронів у реальному часі: АЗС отримають доступ до військової системи

Автозаправні станції Київської області підключать до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності Сил оборони, що дозволить персоналу в режимі реального часу відстежувати рух ворожих ракет та безпілотників. Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, наголосивши, що через останні цілеспрямовані удари рф по паливній інфраструктурі бізнес має отримати додаткові інструменти для випередження небезпеки.

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"За рішенням Ради оборони Київщини та за координації КОВА, — зазначив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, — автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони".

Завдяки цьому відповідальний персонал зможе бачити повну траєкторію ворожих засобів ураження та оперативно реагувати.

"Доступ до неї дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей", — підкреслив посадовець, додавши, що це допоможе вчасно призупиняти роботу комплексів.

Нововведення кардинально змінить підхід до цивільного захисту на заправках, оскільки вони відійдуть від застарілих алгоритмів реагування.

"Простими словами: АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги", — пояснив Ткаченко переваги інтеграції.

Заправки матимуть вичерпну інформацію про кожну конкретну загрозу та зможуть завчасно сховати людей в укриття.

Очільник ОВА наголосив, що такі заходи є вимушеною відповіддю на зміну тактики терору з боку Кремля.

"Останні атаки ворога показують, що АЗС та інші обʼєкти паливної інфраструктури також перебувають під загрозою, — резюмував Ткаченко, наголошуючи на потребі діяти превентивно, — тому маємо бути на крок попереду в нових умовах".

Керівник області зауважив, що головна мета КОВА — забезпечити бізнес максимальним інструментарієм для розпізнавання ризиків. Водночас він звернувся із закликом і до самих автовласників:

"Ставтеся відповідально до сигналів про небезпеку і слідкуйте за вказівками працівників АЗС щодо роботи під час тривог".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що застосування російською армією новітніх реактивних безпілотників створює додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони.