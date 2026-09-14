Висота, швидкість та нові маршрути з Криму: як реактивні безпілотники РФ ускладнюють роботу української ППО

Застосування російською армією новітніх реактивних безпілотників створює додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони. Через суттєво вищу швидкість та значну висоту польоту такі повітряні цілі стають дедалі складнішою мішенню. Вітчизняні безпілотники-перехоплювачі часто фізично не здатні наздогнати ворожі апарати, а коли реактивні БпЛА піднімаються на 4–5 кілометрів, значна частина традиційних засобів ліквідації не може їх дістати.

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Військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман наголосив на важливості залучення всього спектра озброєння для протидії новій тактиці окупантів.

"Ситуація може ускладнитися ще більше, якщо росіяни збільшать швидкість реактивних БПЛА до близько 1000 км/год, — зауважив Олексій Гетьман. — Водночас їх знищення потребує комплексної роботи різних засобів ППО — від дронів і авіації до зенітних ракетних комплексів та гармат".

Паралельно з модернізацією техніки загарбники змінюють і тактику її застосування. Зокрема, зафіксовано спроби прокладання альтернативних траєкторій для запусків безпілотних апаратів із території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Проте речник Української добровольчої армії Сергій Братчук запевнив, що Сили оборони оперативно реагують на виклики та ефективно ліквідують новітні повітряні загрози ще під час їхнього наближення до підконтрольних територій. За його словами, у майбутньому противник робитиме ставку на змішані удари.

"Я думаю, все одно будуть розбавляти ці "Шахеді", — прогнозує Сергій Братчук, — тому що реактивні дрони російського виробництва довели на полі бою, що з ними надзвичайно складно боротися".

Він додав, що саме комбінування класичних поршневих та швидкісних реактивних дронів є основою подальших планів ворога щодо виснаження українського неба.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що є загроза нового масованого обстрілу України найближчим часом.