Движение ракет и дронов в реальном времени: АЗС получат доступ к военной системе

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Недилько Ксения
Автозаправочные станции Киевской области подключат к специальной цифровой системе воздушной осведомленности Сил обороны, что позволит персоналу в режиме реального времени отслеживать движение вражеских ракет и беспилотников. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, подчеркнув, что из-за последних целенаправленных ударов РФ по топливной инфраструктуре бизнес должен получить дополнительные инструменты для опережения опасности.
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Благодаря этому, ответственный персонал сможет видеть полную траекторию враждебных средств поражения и оперативно реагировать.
Нововведение кардинально изменит подход к гражданской защите на заправках, поскольку они уйдут от устаревших алгоритмов реагирования.
Заправки будут иметь исчерпывающую информацию о каждой конкретной угрозе и смогут заранее спрятать людей в укрытие.
Глава ОВА подчеркнул, что такие меры являются вынужденным ответом на изменение тактики террора со стороны Кремля.
Руководитель области отметил, что главная цель КОВА — обеспечить бизнес максимальным инструментарием для распознавания рисков. В то же время он обратился с призывом и к самим автовладельцам:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что применение российской армией новейших реактивных беспилотников создает дополнительные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны.