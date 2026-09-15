Движение ракет и дронов в реальном времени: АЗС получат доступ к военной системе

Автозаправочные станции Киевской области подключат к специальной цифровой системе воздушной осведомленности Сил обороны, что позволит персоналу в режиме реального времени отслеживать движение вражеских ракет и беспилотников. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, подчеркнув, что из-за последних целенаправленных ударов РФ по топливной инфраструктуре бизнес должен получить дополнительные инструменты для опережения опасности.

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"По решению Совета обороны Киевщины и при координации КОВА, — отметил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, — автозаправочные комплексы области получат доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которая используется Силами обороны".

Благодаря этому, ответственный персонал сможет видеть полную траекторию враждебных средств поражения и оперативно реагировать.

"Доступ к ней позволит ответственным работникам АЗС в режиме реального времени видеть актуальную информацию о движении враждебных воздушных целей", — подчеркнул чиновник, добавив, что это поможет вовремя приостанавливать работу комплексов.

Нововведение кардинально изменит подход к гражданской защите на заправках, поскольку они уйдут от устаревших алгоритмов реагирования.

"Простыми словами: АЗС больше не придется ориентироваться только на всеобщее объявление воздушной тревоги", — объяснил Ткаченко преимущества интеграции.

Заправки будут иметь исчерпывающую информацию о каждой конкретной угрозе и смогут заранее спрятать людей в укрытие.

Глава ОВА подчеркнул, что такие меры являются вынужденным ответом на изменение тактики террора со стороны Кремля.

"Последние атаки врага показывают, что АЗС и другие объекты топливной инфраструктуры также находятся под угрозой, — резюмировал Ткаченко, подчеркивая необходимость действовать превентивно, — поэтому должны быть на шаг впереди в новых условиях".

Руководитель области отметил, что главная цель КОВА — обеспечить бизнес максимальным инструментарием для распознавания рисков. В то же время он обратился с призывом и к самим автовладельцам:

"Относитесь ответственно к сигналам об опасности и следите за указаниями работников АЗС по работе во время тревог".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что применение российской армией новейших реактивных беспилотников создает дополнительные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны.