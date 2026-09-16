"Мы знаем все цели и будем их доставать": Буданов анонсировал серию ударов по РФ

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел открытую онлайн-дискуссию с украинской молодежью, которая получает образование в университетах Великобритании. Ключевой месседж должностного лица касался не только академических успехов, но и формирования мощного сообщества, способного усилить государство в будущем.

Кирилл Буданов

Глава ОП убежден, что главная ценность иностранного обучения кроется в социальном капитале.

"Знание – это хорошо, но основное достижение за рубежом – сеть контактов, – обратился к студентам Кирилл Буданов. Отмечая важность нетворкинга для дальнейшей карьеры, руководитель ведомства добавил: — Связи и комьюнити во взрослой жизни иногда решают больше, чем диплом. Потому призываю набираться знаний и знакомств и обязательно возвращаться домой. Украина ждет каждого. Это наше государство – другого не будет, а жить с вечным статусом иммигранта – перспектива не самая лучшая".

Во время разговора студенты задали немало вопросов о ходе боевых действий на фронте и регулярных обстрелах украинских городов. Чиновник заверил, что Силы обороны системно работают над симметричным ответом агрессору.

"Удары по территории врага будут продолжаться, мы знаем обо всех их военных объектах, базах, пусковых площадках, — констатировал глава Офиса Президента. Оценивая глобальные вызовы для безопасности, он сделал важную оговорку: — Будем их доставать всеми возможными средствами. А вот наихудший сценарий развития событий – это не фронт, это внутренняя дестабилизация и потеря государственности. Этого допустить мы не имеем права".

В конце встречи Кирилл Буданов призвал молодых людей избавиться от иллюзий по поводу международной политики. По его словам, современная геополитика диктует прагматические условия взаимодействия между странами.

"Времена дипломатического романтизма прошли, — резюмировал глава ОП. Характеризуя нынешнее мировое устройство, должностное лицо подытожило: — Со странами-неудачниками никто дела иметь не хочет, какой бы трагической или величественной была их история. Мир уважает силу. Поэтому у нас выбор прост: сосредоточиться на собственных предпочтениях и становиться сильнее".

Студенческое сообщество поблагодарило руководителя Офиса Президента за откровенный диалог, а также обсудило возможность привлечения украинского студенчества за рубежом к проектам культурной дипломатии и противодействию российской пропаганде.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что автозаправочные станции Киевской области подключат к специальной цифровой системе воздушной осведомленности Сил обороны, что позволит персоналу в режиме реального времени отслеживать движение вражеских ракет и беспилотников.