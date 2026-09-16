"Мы знаем все цели и будем их доставать": Буданов анонсировал серию ударов по РФ

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Недилько Ксения
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел открытую онлайн-дискуссию с украинской молодежью, которая получает образование в университетах Великобритании. Ключевой месседж должностного лица касался не только академических успехов, но и формирования мощного сообщества, способного усилить государство в будущем.
Кирилл Буданов
Глава ОП убежден, что главная ценность иностранного обучения кроется в социальном капитале.
Во время разговора студенты задали немало вопросов о ходе боевых действий на фронте и регулярных обстрелах украинских городов. Чиновник заверил, что Силы обороны системно работают над симметричным ответом агрессору.
В конце встречи Кирилл Буданов призвал молодых людей избавиться от иллюзий по поводу международной политики. По его словам, современная геополитика диктует прагматические условия взаимодействия между странами.
Студенческое сообщество поблагодарило руководителя Офиса Президента за откровенный диалог, а также обсудило возможность привлечения украинского студенчества за рубежом к проектам культурной дипломатии и противодействию российской пропаганде.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что автозаправочные станции Киевской области подключат к специальной цифровой системе воздушной осведомленности Сил обороны, что позволит персоналу в режиме реального времени отслеживать движение вражеских ракет и беспилотников.