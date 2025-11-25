Ми за крок від повторення Мюнхенського договору: Павел застеріг від фатальної помилки у війні

Україна має брати участь у будь-яких переговорах щодо закінчення війни та уникнути повторення Мюнхенської угоди. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку висловив президент Чехії Петр Павел.

Петр Павел. Фото: з відкритих джерел

Чеський лідер наполягає на тому, що українці мають бути залучені до будь-яких переговорів із РФ.

"Це їхня земля, їхня країна, їхній народ, їхнє життя", — заявив чеський президент.

Петр Павел зазначив, що вилучення України з переговорів проведе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року. Він попередив, що будь-які рішення без участі України ризикують створити подобу Мюнхена, "і ми, чехи, дуже добре знаємо, що це таке".

Крім цього, Петр Павел назвав неприйнятною умову РФ щодо невступу України до НАТО.

Також він висловив думку, що перспектива втрати Україною частини своєї території "дуже ймовірна" з урахуванням ситуації на полі бою. При цьому він наголосив, що віддана РФ українська територія в жодному разі не повинна визнаватись російською юридично.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство закордонних справ Чехії висловило категоричну незгоду з можливим "мирним планом" президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Прага наголошує, що будь-які ініціативи, які не гарантують повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, є неприйнятними.

Також видання "Коментарі" повідомляло – лідери Великобританії, Франції та Німеччини – прем'єр-міністр Кір Стармер, президент Еммануель Макрон та канцлер Фрідріх Мерц – висловили підтримку Україні після того, як обговорили з президентом Володимиром Зеленським новий мирний план США. Про це йдеться у офіційному повідомленні прес-служби уряду Німеччини.



