Мы в шаге от повторения Мюнхенского договора: Павел предостерег от фатальной ошибки в войне

Украина должна участвовать в любых переговорах об окончании войны и избежать повторения Мюнхенского соглашения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Чешский лидер настаивает на том, что украинцы должны быть привлечены к любым переговорам с РФ.

"Это их земля, их страна, их народ, их жизнь", — заявил чешский президент.

Петр Павел отметил, что исключение Украины из переговоров проведет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года. Он предупредил, что любые решения без участия Украины рискуют создать подобие Мюнхена, "и мы, чехи, очень хорошо знаем, что это такое".

Кроме этого, Петр Павел назвал неприемлемым условие РФ относительно невступления Украины в НАТО.

Также он выразил мнение, что перспектива потери Украиной части своей территории "очень вероятна" с учетом ситуации на поле боя. При этом он акцентировал, что отданная РФ украинская территория ни в коем случае не должна признаваться российской юридически.

