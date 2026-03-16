Ми вже програли цю битву: у ЗСУ забили на сполох через вкрай серйозну проблему

За роки повномасштабної війни Росія фактично перевела свою економіку на воєнний режим і активно готує суспільство до тривалого протистояння. Водночас Україна також має серйозно замислитися над підготовкою до майбутніх викликів, зокрема над залученням молоді до оборони країни. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив ветеран, кавалер ордена Орден Богдана Хмельницького Микола Мельник.

За його словами, у Росії вже системно готують до війни навіть підлітків, тоді як в Україні, на його переконання, багато хто все ще намагається жити так, ніби війна не триватиме довго.

"Хоча насправді, чим краще ми підготуємо зараз наших дітей до випробувань, тим більшим буде у них шанс вижити", – підкреслив ветеран.

Він пояснив, що будь-яка війна є насамперед боротьбою ресурсів. Жодна армія ніколи не має їх у достатній кількості, тому вирішальним фактором стає здатність держави ефективно використовувати наявні можливості. За словами Мельника, у різні періоди перевага переходила від однієї сторони до іншої: на певних етапах кращі результати демонструвала Україна, на інших — Росія. Наразі ситуація виглядає відносно стабільною, але подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від того, хто краще підготується та розпорядиться своїми ресурсами.

Ветеран також наголосив на необхідності державної програми, яка б залучала молодь до оборонної сфери, зокрема до підрозділів безпілотних систем. Окрім цього, він вважає важливим відновлення повноцінного національно-патріотичного виховання.

"Ми програли битву за думки, тому нам потрібна зараз доволі потужна програма національно патріотичного виховання, щоб 14 – 16-річні підлітки на підсвідомому рівні вважали, що за Україну треба продовжувати боротися, а не їхати за кордон. Це виклик, який стоїть сьогодні перед владою, Міністерством освіти", – пояснив Микола Мельник.

