logo_ukra

BTC/USD

73804

ETH/USD

2262.63

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією Ми вже програли цю битву: у ЗСУ забили на сполох через вкрай серйозну проблему
commentss НОВИНИ Всі новини

Ми вже програли цю битву: у ЗСУ забили на сполох через вкрай серйозну проблему

Ветеран зазначив, що важливо, аби молодь опановувала новітні технології, включно з дронами, та допомагала армії через волонтерські проєкти

16 березня 2026, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

За роки повномасштабної війни Росія фактично перевела свою економіку на воєнний режим і активно готує суспільство до тривалого протистояння. Водночас Україна також має серйозно замислитися над підготовкою до майбутніх викликів, зокрема над залученням молоді до оборони країни. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив ветеран, кавалер ордена Орден Богдана Хмельницького Микола Мельник.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у Росії вже системно готують до війни навіть підлітків, тоді як в Україні, на його переконання, багато хто все ще намагається жити так, ніби війна не триватиме довго.

"Хоча насправді, чим краще ми підготуємо зараз наших дітей до випробувань, тим більшим буде у них шанс вижити", – підкреслив ветеран. 

Він пояснив, що будь-яка війна є насамперед боротьбою ресурсів. Жодна армія ніколи не має їх у достатній кількості, тому вирішальним фактором стає здатність держави ефективно використовувати наявні можливості. За словами Мельника, у різні періоди перевага переходила від однієї сторони до іншої: на певних етапах кращі результати демонструвала Україна, на інших — Росія. Наразі ситуація виглядає відносно стабільною, але подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від того, хто краще підготується та розпорядиться своїми ресурсами.

Ветеран також наголосив на необхідності державної програми, яка б залучала молодь до оборонної сфери, зокрема до підрозділів безпілотних систем. Окрім цього, він вважає важливим відновлення повноцінного національно-патріотичного виховання.

"Ми програли битву за думки, тому нам потрібна зараз доволі потужна програма національно патріотичного виховання, щоб 14 – 16-річні підлітки на підсвідомому рівні вважали, що за Україну треба продовжувати боротися, а не їхати за кордон. Це виклик, який стоїть сьогодні перед владою, Міністерством освіти", – пояснив Микола Мельник. 

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан оцінив розвиток подій навколо протистояння між Сполучені Штати Америки та Ізраїль з одного боку та Іран — з іншого. На його думку, поведінка Кремля в цій ситуації може свідчити про можливі кулуарні домовленості на міжнародному рівні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/ukrayini-potribno-gotuvati-molod-do-maybutnih-viprobuvan-shho_n3028890
Теги:

Новини

Всі новини