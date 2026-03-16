"Трамп остаточно здасть Україну Путіну": озвучено страшний прогноз капітуляції Києва у війні

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан оцінив розвиток подій навколо протистояння між Сполучені Штати Америки та Ізраїль з одного боку та Іран — з іншого. На його думку, поведінка Кремля в цій ситуації може свідчити про можливі кулуарні домовленості на міжнародному рівні.

За словами експерта, відсутність активної реакції з боку російського керівництва може вказувати на певні політичні торги між лідерами великих держав.

"Судячи з бездіяльності Путіна, найімовірніше, він домовився з Трампом про те, що Росія здасть Мадуро, тобто Венесуелу, і Хаменеї, тобто Іран, і Кубу. Тобто Путін пообіцяв здати своїх друзів в обмін на те, що Трамп здасть Україну. Тому Трамп і тисне на Україну, змушуючи погодитися на капітуляцію. Це робиться дуже явно", – підкреслив він.

Світан зазначає, що якщо Дональд Трамп справді схиляє Україну до поступок у війні, то це може свідчити про наявність певної залаштункової угоди між сторонами.

"А якщо є "домовленість", то Росія не буде відкрито допомагати Ірану. І з заяв російської верхівки вже видно, що вони "морозятся" від війни проти Ірану. Однак у прихованому режимі РФ допомагатиме Ірану, наприклад, допомагатиме у виконанні певних завдань, постачатиме "Герани" тощо. Не виключаю, що в тій же Алабузі вони можуть збирати "Шахеди", – попередив він.

Водночас експерт припускає, що частина безпілотників, які виробляються на російських підприємствах, може бути передана Тегерану для використання у можливому військовому протистоянні проти США та Ізраїлю.

Як вже писали "Коментарі", тимчасове послаблення санкцій США проти Росії на фоні глобальної нафтової кризи, що виникла через конфлікт в Ірані, здатне зміцнити економіку Кремля. Щодня Росія отримує мільйони доларів від продажу нафти, і цей потік коштів може підтримати її фінансові можливості.