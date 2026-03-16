Главная Новости Общество Война с Россией "Трамп окончательно сдаст Украину Путину": озвучен страшный прогноз капитуляции Киева в войне
"Трамп окончательно сдаст Украину Путину": озвучен страшный прогноз капитуляции Киева в войне

По мнению Романа Свитана, если Дональд Трамп склоняет Украину к капитуляции, это может свидетельствовать о наличии определенной "договоренности"

16 марта 2026, 08:30
Клименко Елена

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан оценил развитие событий вокруг противостояния между Соединенными Штатами Америки и Израилем с одной стороны и Ираном — с другой. По его мнению, поведение Кремля в этой ситуации может свидетельствовать о возможных кулуарных договоренностях на международном уровне.

По словам эксперта, отсутствие активной реакции со стороны российского руководства может указывать на некоторые политические торги между лидерами крупных государств.

"Судя по бездействию Путина, вероятнее всего, он договорился с Трампом о том, что Россия сдаст Мадуро, то есть Венесуэлу, и Хаменеи, то есть Иран, и Кубу. То есть Путин пообещал сдать своих друзей в обмен на то, что Трамп сдаст Украину. Поэтому Трамп и давит на Украину, заставляя." подчеркнул он.

Свитан отмечает, что если Дональд Трамп действительно склоняет Украину к уступкам в войне, это может свидетельствовать о наличии определенного закулисного соглашения между сторонами.

"А если есть "договоренность", то Россия не будет открыто помогать Ирану. И из заявлений российской верхушки уже видно, что они "морозятся" от войны против Ирана. Однако в скрытом режиме РФ будет помогать Ирану, например, будет помогать в выполнении определенных задач, будет поставлять "Гераны" и т.п." он.

В то же время эксперт предполагает, что часть производимых на российских предприятиях беспилотников может быть передана Тегерану для использования в возможном военном противостоянии против США и Израиля.

Как уже писали "Комментарии", временное ослабление санкций США против России на фоне возникшего из-за конфликта в Иране глобального нефтяного кризиса способно укрепить экономику Кремля. Каждый день Россия получает миллионы долларов от продажи нефти, и этот поток средств может поддержать ее финансовые возможности.



Источник: https://glavred.net/world/tramp-sdast-ukrainu-trevozhnyy-prognoz-o-zavershenii-voyny-s-kapitulyaciey-10749173.html
