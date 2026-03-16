Мы уже проиграли эту битву: в ВСУ забили тревогу из-за крайне серьезной проблемы

За годы полномасштабной войны Россия фактически перевела свою экономику на военный режим и активно готовит общество к продолжительному противостоянию. В то же время, Украина также должна серьезно задуматься над подготовкой к будущим вызовам, в частности над привлечением молодежи к обороне страны. Такое мнение высказал ветеран, кавалер ордена Орден Богдана Хмельницкого Николай Мельник.

Фото: из открытых источников

По его словам, в России уже системно готовят к войне даже подростков, тогда как в Украине, по его убеждению, многие все еще пытаются жить так, будто война не продлится долго.

"Хотя на самом деле, чем лучше мы подготовим сейчас наших детей к испытаниям, тем больше будет у них шанс выжить", — подчеркнул ветеран.

Он объяснил, что любая война, прежде всего, является борьбой ресурсов. Никакая армия никогда не имеет их в достаточном количестве, поэтому решающим фактором становится способность государства эффективно использовать имеющиеся возможности. По словам Мельника, в разные периоды преимущество переходило от одной стороны к другой: на некоторых этапах лучшие результаты демонстрировала Украина, на других — Россия. Пока ситуация выглядит относительно стабильной, но дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от того, кто лучше подготовится и распорядится своими ресурсами.

Ветеран также отметил необходимость государственной программы, которая привлекала бы молодежь в оборонную сферу, в частности в подразделения беспилотных систем. Кроме того, он считает важным восстановление полноценного национально-патриотического воспитания.

"Мы проиграли битву за мысли, поэтому нам нужна сейчас достаточно мощная программа национально патриотического воспитания, чтобы 14-16-летние подростки на подсознательном уровне считали, что за Украину нужно продолжать бороться, а не ехать за границу. Это вызов, который стоит сегодня перед властью, Министерством образования", — пояснил Николай Мельник.

