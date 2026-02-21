logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Ми що, в цинковій труні повернемося?»: скандал у коледжі РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ми що, в цинковій труні повернемося?»: скандал у коледжі РФ

Директорка Новосибірського коледжу транспортних технологій розкритикувала студентів, які відмовилися підписувати контракт із Міноборони РФ, назвавши їх трусами

21 лютого 2026, 21:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Директорка Новосибірського коледжу транспортних технологій Марія Кирсанова звинуватила студентів у боягузтві та відсутності патріотизму після того, як вони масово відмовилися підписувати контракт на службу оператором БпЛА.

«Ми що, в цинковій труні повернемося?»: скандал у коледжі РФ

Студенти рф бояться воювати проти України

За інформацією місцевих джерел, раніше до навчального закладу приходили військові, які пропонували старшокурсникам укласти контракт із Міноборони РФ. Студенти поставилися до цієї пропозиції скептично та відмовилися.

Після цього Кирсанова провела з ними так звану "виховну бесіду", під час якої заявила: "Родина требует, надо! А в ответ: “мы в цинковом гробу приедем?” Откуда в вас этот страх? Вы что, трусы все здесь?".

Водночас, за повідомленнями, на пропозицію показати власний приклад і вирушити на фронт керівниця коледжу відповіла відмовою.

Ситуація викликала обговорення в російських соцмережах, де частина користувачів розкритикувала риторику адміністрації навчального закладу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Апостол" напередодні 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення — опублікував емоційне звернення щодо нападів на українських військових.
У своєму дописі він згадав про нещодавні інциденти за участю спецпризначенців та бійців "Айдару", а також припустив, що подібних випадків могло бути більше, просто вони не набули розголосу. "Апостол" поставив риторичне питання про те, проти кого насправді спрямована агресія частини суспільства. Він наголосив, що єдиним ворогом України є Росія, і закликав не переносити внутрішню напругу на військових.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/share/r/172CqMMvsN/?mibextid=wwXIfr
Теги:

Новини

Всі новини