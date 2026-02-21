«Ми що, в цинковій труні повернемося?»: скандал у коледжі РФ

Директорка Новосибірського коледжу транспортних технологій Марія Кирсанова звинуватила студентів у боягузтві та відсутності патріотизму після того, як вони масово відмовилися підписувати контракт на службу оператором БпЛА.

Студенти рф бояться воювати проти України

За інформацією місцевих джерел, раніше до навчального закладу приходили військові, які пропонували старшокурсникам укласти контракт із Міноборони РФ. Студенти поставилися до цієї пропозиції скептично та відмовилися.

Після цього Кирсанова провела з ними так звану "виховну бесіду", під час якої заявила: "Родина требует, надо! А в ответ: “мы в цинковом гробу приедем?” Откуда в вас этот страх? Вы что, трусы все здесь?".

Водночас, за повідомленнями, на пропозицію показати власний приклад і вирушити на фронт керівниця коледжу відповіла відмовою.

Ситуація викликала обговорення в російських соцмережах, де частина користувачів розкритикувала риторику адміністрації навчального закладу.

