«Мы что, в цинковом гробу вернемся?»: скандал в колледже РФ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Директор Новосибирского колледжа транспортных технологий Мария Кирсанова обвинила студентов в трусости и отсутствии патриотизма после того, как они массово отказались подписывать контракт на службу оператором БПЛА.
Студенты рф боятся воевать против Украины
По информации местных источников, ранее в учебное заведение приходили военные, предлагавшие старшекурсникам заключить контракт с Минобороны РФ. Студенты отнеслись к этому предложению скептически и отказались.
После этого Кирсанова провела с ними так называемую "воспитательную беседу", во время которой заявила: "Семья требует, надо! А в ответ: "мы в цинковом гробу приедем?" Откуда у вас этот ужас? Вы что, трусы все здесь?".
В то же время, по сообщениям, на предложение показать свой пример и отправиться на фронт руководитель колледжа ответила отказом.
Ситуация вызвала обсуждение в российских соцсетях, где часть пользователей подвергла критике риторику администрации учебного заведения.