Директор Новосибирского колледжа транспортных технологий Мария Кирсанова обвинила студентов в трусости и отсутствии патриотизма после того, как они массово отказались подписывать контракт на службу оператором БПЛА.

Студенты рф боятся воевать против Украины

По информации местных источников, ранее в учебное заведение приходили военные, предлагавшие старшекурсникам заключить контракт с Минобороны РФ. Студенты отнеслись к этому предложению скептически и отказались.

После этого Кирсанова провела с ними так называемую "воспитательную беседу", во время которой заявила: "Семья требует, надо! А в ответ: "мы в цинковом гробу приедем?" Откуда у вас этот ужас? Вы что, трусы все здесь?".

В то же время, по сообщениям, на предложение показать свой пример и отправиться на фронт руководитель колледжа ответила отказом.

Ситуация вызвала обсуждение в российских соцсетях, где часть пользователей подвергла критике риторику администрации учебного заведения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военнослужащий Сил обороны с позывным "Апостол" накануне 24 февраля — годовщины полномасштабного вторжения — опубликовал эмоциональное обращение по поводу нападений на украинских военных.

В своем сообщении он упомянул о недавних инцидентах с участием спецназовцев и бойцов "Айдара", а также предположил, что подобных случаев могло быть больше, просто они не получили огласки. "Апостол" задал риторический вопрос о том, против кого на самом деле направлена агрессия части общества. Он подчеркнул, что единственным врагом Украины является Россия и призвал не переносить внутреннее напряжение на военных.

