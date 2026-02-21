logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Мы что, в цинковом гробу вернемся?»: скандал в колледже РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Мы что, в цинковом гробу вернемся?»: скандал в колледже РФ

Директор Новосибирского колледжа транспортных технологий раскритиковала студентов, отказавшихся подписывать контракт с Минобороны РФ, назвав их трусами

21 февраля 2026, 21:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Директор Новосибирского колледжа транспортных технологий Мария Кирсанова обвинила студентов в трусости и отсутствии патриотизма после того, как они массово отказались подписывать контракт на службу оператором БПЛА.

«Мы что, в цинковом гробу вернемся?»: скандал в колледже РФ

Студенты рф боятся воевать против Украины

По информации местных источников, ранее в учебное заведение приходили военные, предлагавшие старшекурсникам заключить контракт с Минобороны РФ. Студенты отнеслись к этому предложению скептически и отказались.

После этого Кирсанова провела с ними так называемую "воспитательную беседу", во время которой заявила: "Семья требует, надо! А в ответ: "мы в цинковом гробу приедем?" Откуда у вас этот ужас? Вы что, трусы все здесь?".

В то же время, по сообщениям, на предложение показать свой пример и отправиться на фронт руководитель колледжа ответила отказом.

Ситуация вызвала обсуждение в российских соцсетях, где часть пользователей подвергла критике риторику администрации учебного заведения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военнослужащий Сил обороны с позывным "Апостол" накануне 24 февраля — годовщины полномасштабного вторжения — опубликовал эмоциональное обращение по поводу нападений на украинских военных.
В своем сообщении он упомянул о недавних инцидентах с участием спецназовцев и бойцов "Айдара", а также предположил, что подобных случаев могло быть больше, просто они не получили огласки. "Апостол" задал риторический вопрос о том, против кого на самом деле направлена агрессия части общества. Он подчеркнул, что единственным врагом Украины является Россия и призвал не переносить внутреннее напряжение на военных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/r/172CqMMvsN/?mibextid=wwXIfr
Теги:

Новости

Все новости