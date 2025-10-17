“Ми рухаємося вектором подальшого знищення українців”: у Раді заговорили про компроміси з РФ

Народний депутат України Георгій Мазурашу розповів, що потрібно робити Україні, щоб завершити війну.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За його словами, рішення щодо завершення війни залежить насамперед від агресора. І вплинути на нього Україна не може.

“Вплинути могли б колективно, якби весь цивілізований світ і всі потужні світові гравці показували те, що вони набагато сильніші і росіянам варто до них прислухатися. Але зараз цього немає і росіяни не хочуть, і Путін не хоче припиняти війну”, — пояснив нардеп.

У такій ситуації, за словами політика, треба проявляти дипломатичну майстерність — переконати агресора зупинитися.

“Десь йти на якісь компроміси, очевидне неприємні для нас, тому що всі можливі компроміси, для нас неприйнятні, крім того, щоб звільнити повністю нашу територію від російської армії і змусити росіян виплачувати репарації. Але це навіть не компроміс — це, можна сказати, повна капітуляція Росії. Але це не дуже реалістично”, — зазначив нардеп.

На його переконання, потрібно зробити все залежне від нас, для того, щоб піти на ті компроміси, які дозволять припинити активну фазу війни та перейти до дипломатичної площини вирішення цих проблем.

“Тоді, я думаю, що ми будемо в виграші… Тому що зараз ми рухаємося вектором подальшого знищення українців, знищення інфраструктури в Україні і зменшення перспектив взагалі для нашої країни. Ось в чому проблема. Так ми можемо хотіти вже і зараз або воювати до останнього і звільнити всі території, але коли це нереалістично, ми не маємо ким і чим, то це лише заганяє нас у глибші проблеми”, — резюмував політик.

