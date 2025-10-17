"Мы двигаемся вектором дальнейшего уничтожения украинцев": в Раде заговорили о компромиссах с РФ

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу рассказал, что нужно делать Украине, чтобы завершить войну.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По его словам, решение о завершении войны зависит прежде всего от агрессора. И повлиять на него Украина не может.

"Повлиять могли бы коллективно, если бы весь цивилизованный мир и все мощные мировые игроки показывали то, что они гораздо сильнее и россиянам стоит к ним прислушиваться. Но сейчас этого нет и россияне не хотят, и Путин не хочет прекращать войну", — пояснил нардеп.

В такой ситуации, по словам политика, нужно проявлять дипломатическое мастерство — убедить агрессора остановиться.

"Где-то идти на какие-то компромиссы, очевидно неприятные для нас, потому что все возможные компромиссы, для нас неприемлемы, кроме того, чтобы освободить полностью нашу территорию от российской армии и заставить россиян выплачивать репарации. Но это даже не компромисс — это, можно сказать, полная капитуляция России. Но это не очень реалистично”, – отметил нардеп.

По его убеждению, нужно сделать все зависимое от нас, чтобы пойти на те компромиссы, которые позволят прекратить активную фазу войны и перейти к дипломатической плоскости решения этих проблем.

"Тогда, я думаю, что мы будем в выигрыше... Потому что сейчас мы двигаемся вектором дальнейшего уничтожения украинцев, уничтожения инфраструктуры в Украине и уменьшение перспектив вообще для нашей страны. Вот в чем проблема. Да, мы можем хотеть уже и сейчас или воевать до последнего и освободить все территории, но когда это нереалистично, мы не имеем кем и чем, резюмировал политик.

