Недилько Ксения
18-річний помічник голови Чечні та секретар Ради безпеки республіки Адам Кадиров відреагував на нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського. У своїх соцмережах Кадиров-молодший заявив про готовність викрасти українського лідера, порівнявши це із затриманням президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами.
«Ми просто приїдемо і заберемо тебе»: Адам Кадиров пригрозив Зеленському викраденням за сценарієм Мадуро
Про погрози сина Кадирова повідомило офіційне видання "Вести Чеченской республики".
За словами сина очільника Чечні, президента України Володимира Зеленського планують доправити до Грозного не в статусі глави держави, а для проведення "суду".
Ця реакція стала відповіддю на звернення Володимира Зеленського до Дональда Трампа. Раніше президент України запропонував застосувати до Рамзана Кадирова жорсткі інструменти тиску, провівши паралель із затриманням Мадуро.
