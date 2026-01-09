18-річний помічник голови Чечні та секретар Ради безпеки республіки Адам Кадиров відреагував на нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського. У своїх соцмережах Кадиров-молодший заявив про готовність викрасти українського лідера, порівнявши це із затриманням президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами.

«Ми просто приїдемо і заберемо тебе»: Адам Кадиров пригрозив Зеленському викраденням за сценарієм Мадуро

Про погрози сина Кадирова повідомило офіційне видання "Вести Чеченской республики".

"Якщо Верховний Головнокомандувач Володимир Володимирович Путін або мій батько скажуть слово, ми знайдемо тебе всюди і це лише питання часу. Ми не оголошуватимемо операцій. Ми просто приїдемо і заберемо тебе. Як беруть річ, яка більше не потрібна її господарям", — цитує видання слова Адама Кадирова.

За словами сина очільника Чечні, президента України Володимира Зеленського планують доправити до Грозного не в статусі глави держави, а для проведення "суду".

"І привеземо тебе сюди, в Грозний. Не як президента, а як воєнного злочинця. І ти стоятимеш не на сцені, а на землі, яку намагався образити", — йдеться у заяві Кадирова-молодшого.

Ця реакція стала відповіддю на звернення Володимира Зеленського до Дональда Трампа. Раніше президент України запропонував застосувати до Рамзана Кадирова жорсткі інструменти тиску, провівши паралель із затриманням Мадуро.

"Нужно знайти інструменти, тиснути на Росію. Ось, будь ласка, ось вам приклад із Мадуро. Так, провели операцію. Провели? Провели. Результат усі бачили. Весь світ. Швидко це зробили. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, з Кадировим. Можливо, тоді Путін побачить і замислиться", — зазначав раніше Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олександр Лукашенко публічно став на захист Ніколаса Мадуро, назвавши його "беззахисною людиною" та розкритикувавши дії США.



