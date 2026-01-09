Рубрики
18-летний помощник главы Чечни и секретарь Совбеза республики Адам Кадыров отреагировал на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. В своих соцсетях Кадыров-младший заявил о готовности похитить украинского лидера, сравнив это с задержанием президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами.
«Мы просто приедем и заберем тебя»: Адам Кадыров пригрозил Зеленскому похищением по сценарию Мадуро
Об угрозах сына Кадырова сообщило официальное издание "Вести Чеченской республики".
По словам сына главы Чечни, президента Украины Владимира Зеленского планируют доставить в Грозный не в статусе главы государства, а для проведения "суда".
Эта реакция стала ответом на обращение Владимира Зеленского к Дональду Трампу. Ранее президент Украины предложил применить к Рамзану Кадырову жесткие инструменты давления, проведя параллель с задержанием Мадуро.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Александр Лукашенко публично встал в защиту Николаса Мадуро, назвав его "беззащитным человеком" и раскритиковав действия США.