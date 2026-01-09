18-летний помощник главы Чечни и секретарь Совбеза республики Адам Кадыров отреагировал на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. В своих соцсетях Кадыров-младший заявил о готовности похитить украинского лидера, сравнив это с задержанием президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами.

«Мы просто приедем и заберем тебя»: Адам Кадыров пригрозил Зеленскому похищением по сценарию Мадуро

Об угрозах сына Кадырова сообщило официальное издание "Вести Чеченской республики".

"Если Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя повсюду и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операции. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам", — цитирует издание слова Адама Кадырова.

По словам сына главы Чечни, президента Украины Владимира Зеленского планируют доставить в Грозный не в статусе главы государства, а для проведения "суда".

"И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался обидеть", — говорится в заявлении Кадырова-младшего.

Эта реакция стала ответом на обращение Владимира Зеленского к Дональду Трампу. Ранее президент Украины предложил применить к Рамзану Кадырову жесткие инструменты давления, проведя параллель с задержанием Мадуро.

"Нужно найти инструменты, давить на Россию. Вот, пожалуйста, вот вам пример из Мадуро. Да, провели операцию. Провели? Провели. Результат все видели. Весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-нибудь операцию с этим, как его, с Кадыровым. Возможно, тогда Путин увидит и задумается", — отмечал Владимир Зеленский.

